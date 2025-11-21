«البساطة الذكية» تعيد الهواتف الأساسية إلى واجهة الأسواق العالمية

تشهد سوق الهواتف المحمولة تحولاً متسارعاً يعيد الهواتف الأساسية إلى الواجهة، ليس بوصفها أجهزة من زمن مضى، بل كأدوات أصبحت ضرورة حياتية لمستخدمين يبحثون عن اتصال موثوق وخال من المشتتات في زمن طغت فيه الشاشات على تفاصيل اليوم.

وتشير بيانات وتقارير CNN إلى أن حركة «الاستخدام الرقمي المتزن» تنمو عالمياً، حيث يبحث المستخدمون — ومن بينهم جيل الشباب — عن خيارات تتيح لهم البقاء على اتصال دون الغرق في دوامة التطبيقات والتنبيهات المستمرة.

وفقاً لتقارير CNN، لا تزال الهواتف الأساسية تمثل نحو 15% من مبيعات الهواتف حول العالم ـ أي نحو 210 ملايين جهاز سنوياً ـ مع ارتفاع ملحوظ في أسواق الخليج التي تتجه نحو تعزيز الصحة الرقمية وتقليل الاعتماد على الشاشات.

وتعكس هذه المؤشرات رغبة واضحة لدى المستخدمين في إعادة النظر في علاقتهم مع التكنولوجيا، سواء من خلال توفير هاتف أول آمن للأطفال، أو عبر اعتماد أسلوب «الجهازين» لدى المهنيين الذين يفصلون بين العمل ووقتهم الشخصي.

ويصف خبراء التقنية هذا التوجه بـ«البساطة الذكية»، وهي مرحلة جديدة لا تقاس فيها قيمة الهاتف بعدد الميزات، بل بقدرته على تعزيز جودة حياة المستخدم.

وهذا التوجه دفع شركة ـ اتش إم دي HMD الأوروبية المطورة لهواتف نوكيا من تصدر التحول العالمي من خلال إعادة تقديم الهواتف الأساسية بأسلوب يناسب احتياجات العصر، وبتصاميم تجمع بين البساطة، والاعتمادية، والوظائف اليومية الضرورية.

وفي هذا السياق، حققت أجهزة HMD Skyline وHMD Touch 4G حضوراً قوياً بفضل تركيزها على الوظائف الأساسية مثل المكالمات والرسائل والموسيقى، مع ميزات تساعد على الحد من التشتت الرقمي مثل أوضاع تقليل الإشعارات وإدارة الوقت على الجهاز.

كما حظي الإصدار الخاص HMD Barbie Phone باهتمام عالمي خلال 2024، ليعيد تقديم الهواتف القابلة للطي بلمسة عصرية ترتبط بالهوية الشخصية للمستخدمين بدلاً من الضغوط الرقمية المعتادة.

ورغم دخول شركات منافسة إلى سوق الأجهزة البسيطة، تبقى قوة «اتش إم دي» في مزيج يجمع بين إرث هواتف نوكيا المتينة وبين تصاميم حديثة تلائم متطلبات اليوم. فقد أعادت الشركة إطلاق أجهزة كلاسيكية مثل Nokia 2660 Flip وNokia 3210 (إصدار 2024) التي حققت مبيعات لافتة في أسواق عدة.

وتؤكد «اتش إم دي» أن هدفها ليس زيادة درجة الاتصال، بل تحسين نوعيته، وتقديم أجهزة تساعد الناس على استعادة تركيزهم ووقتهم، دون التخلي عن احتياجاتهم الأساسية.