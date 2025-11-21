«فايف استيب» توقع شراكة مع «سيسينيلس» و«إيليار»

أعلنت شركة فايف استيب في دبي عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركتي سيسينيلس التركية وإيليار، بهدف إنتاج مواد غذائية محلية عالية الجودة تشمل البن، المكسرات، الفواكه المجففة، والعسل، تمهيداً لانطلاقها من السوق الإماراتي نحو الأسواق العالمية، وذلك في إطار التوجه الوطني نحو دعم الاستدامة وتعزيز الصناعات الغذائية الصديقة للبيئة.

وأكدت سماح أبوعوف، رئيس مجلس الإدارة لشركة فايف استيب، أن التعاون بين فايف استيب والصناعة التركية يشكل خطوة نوعية تعكس رؤية مشتركة لصناعة غذائية تقوم على أعلى معايير الجودة والابتكار، مشيرة إلى أن المزج بين الخبرة التركية المتقدمة والبيئة الصناعية الإماراتية الرائدة يخلق منتجاً استثنائياً يلبي طموحات المستهلكين في المنطقة والعالم.

من جانبه، أعرب سيار كوك، رئيس مجلس إدارة شركة سيسينيلس التركية، عن سعادته بهذا التعاون، مؤكداً إيمانه بأن دبي تمثل منصة انطلاق مثالية للعلامات التجارية العالمية، لما توفره من بيئة اقتصادية داعمة ومحفزة على النجاح والنمو.

ويأتي هذا التعاون ليشكل خطوة جديدة في مسار تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعات الغذائية المستدامة، ويجسد رؤية الشركات الثلاث في تقديم منتجات عالية الجودة تحافظ على البيئة وتنافس في الأسواق الدولية.