اتفاقية بين «مشروع محمد بن راشد للطيران» و«أثيريون أيروسبيس» لتأسيس مصنع في دبي الجنوب

وقع مشروع محمد بن راشد للطيران، المنطقة المخصصة لتنمية قطاع الطيران في دبي، اتفاقية شراكة مع «أثيريون أيروسبيس»، المتخصصة في تصنيع معدات الطيران والتابعة لمجموعة «إيكونوميك جروب هولدينجز»، لتأسيس مصنعها المتطور الهادف إلى تعزيز منظومة التصنيع المتقدم في دولة الإمارات وتلبية الطلب المتنامي على الخدمات عالية القيمة في القطاع، ما يسهم في تحقيق رؤية دبي في أن تصبح مركزاً رائداً للطيران في العالم.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2025، بحضور طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، والشيخ سلطان ماجد حمد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس الإدارة لـ«إيكونوميك جروب هولدينجز»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وقال طحنون سيف، إن الشراكة مع «أثيريون أيروسبيس» تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة الطيران الشاملة في دبي، ومع استمرار استقطاب الشركات العالمية إلى مشروع محمد بن راشد للطيران، نؤكد الالتزام بدعم التصنيع المتقدم، وتعزيز الابتكار، وتمكين الشركات من النمو ضمن بنية تحتية عالمية المستوى في دبي الجنوب.

من جهته قال رؤوف علي، المدير العام لـ«إيكونوميك جروب هولدينجز»، إن التعاون مع دبي الجنوب لإطلاق المشروع الجديد «أثيريون أيروسبيس»، يمثل دخولاً استراتيجياً للمجموعة إلى قطاع تصنيع الطيران، وتعد هذه الخطوة محطة رئيسية في مسيرة تنويع أعمالها نحو قطاعات صناعية عالية القيمة، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز الابتكار في القطاع الصناعي والنمو الاقتصادي المستدام.

وتعتبر «إيكونوميك جروب هولدينجز» واحدة من أبرز المجموعات متعددة الجنسيات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، إذ تدير أكثر من 109 شركات يعمل بها نحو 16 ألف موظف في مجالات متنوعة تشمل النقل، والتصنيع، والعقارات، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية والسلع وتقنية المعلومات.