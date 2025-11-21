اتحاد مصارف الإمارات: «سايبوس 2029» يرسخ ريادة الإمارات في تنظيم الفعاليات العالمية

أكد اتحاد مصارف الإمارات أن جهوده لتنظيم مؤتمر ومعرض «سايبوس 2029» (المؤتمر العالمي الكبير للعمليات المصرفية، الذي تنظمه سنوياً جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك – «سويفت»)، تستهدف ترسيخ مكانة الإمارات وجهة رائدة في تنظيم الفعاليات العالمية وقيادة الحوارات البناءة لتطوير الخدمات المالية والمصرفية، وذلك تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المصرفي، وبالتعاون الكامل مع شركاء الاتحاد في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ومركز دبي التجاري العالمي (DWTC) ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (DET).

واستعرض معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، خلال مؤتمر صحافي عقده الاتحاد في دبي بحضور خافيير بيريز تاسو، الرئيس التنفيذي لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك – «سويفت»، وأعضاء المجلس الاستشاري لاتحاد مصارف الإمارات من الرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في الاتحاد، الخطوات المتخذة لاستضافة الحدث العالمي بالصورة التي تتوافق مع المكانة الريادية لدولة الإمارات مركزاً مالياً ومصرفياً عالمياً.

ثقة كبيرة

وقال الغرير: «يؤكد اختيار دبي لتنظيم «سايبوس» للمرة الثانية الثقة الكبيرة التي توليها الصناعة المالية والمصرفية العالمية لمسيرة التقدم في الإمارات، التي نجحت في بناء منظومة مالية متطورة وآمنة ومترابطة، تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث تعتبر الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وأفريقيا التي تم اختيارها لاستضافة هذا الحدث العالمي. ويتوافق تنظيم هذا الحدث العالمي مع الأولويات الاستراتيجية للدولة ورؤية «نحن الإمارات 2031» التي تعطي أولوية للابتكار والتنويع الاقتصادي والريادة الرقمية، وذلك من خلال وضع الإمارات في صدارة الحوارات العالمية حول مستقبل المدفوعات والخدمات المالية».

وأضاف معاليه: «منذ استضافة الإمارات لمؤتمر ومعرض «سايبوس» للمرة الأولى في العام 2013، واصلت دولة الإمارات تطورها المتسارع، ورسخت موقعها ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم، وفي قيادة التحول الرقمي والتميز التنظيمي، إذ حققت تقدماً نوعياً في تطوير أنظمة دفع آمنة وفعالة مدعومة بالرؤية الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من خلال تطوير منظومة المدفوعات، واعتماد العملات الرقمية، وتعزيز كفاءة المعاملات العابرة للحدود. وفي اتحاد مصارف الإمارات، نؤكد التزامنا الكامل بالعمل مع جميع الجهات المعنية لضمان نجاح «سايبوس 2029» وتعزيز دوره كمنصة مؤثرة تسهم في صياغة مستقبل المدفوعات والخدمات المالية والمصرفية».

مركز مالي

من جانبه، قال خافيير بيريز تاسو، الرئيس التنفيذي لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك – «سويفت»): «نسعد بجمع الصناعة المالية العالمية في فعالياتها السنوية الأبرز في دبي عام 2029. باعتبارها مركزاً مالياً رائداً على مستوى العالم، فإن دبي ملائمة لاستضافة هذه الفعالية المهمة».

وتنظم جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) مؤتمر ومعرض سايبوس منذ العام 1978 بصورة سنوية في أحد المراكز المالية والمصرفية العالمية التي يتم اختيارها من بين العديد من المراكز الكبرى التي تسعى للفوز باستضافة هذا المؤتمر الذي يشكل منصة عالمية لقادة المؤسسات المالية والمصرفية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى ومزودي التقنيات. ويعد سايبوس من أهم وأكبر الفعاليات التي تسهم في تبادل الآراء والخبرات وتعزيز التعاون بين قادة المؤسسات المالية ومزودي التقنيات في العالم، إذ تتيح (سويفت) التواصل وتبادل المعلومات المالية لأكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة وسلطة إدارية حول العالم في بيئة آمنة وموثوقة، وهو ما يسهم في تعزيز التبادلات المالية والتجارية حول العالم.

دور متنامٍ

وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ورئيس لجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات: «نجدد التزامنا في اتحاد مصارف الإمارات ولجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين لتنظيم «سايبوس 2029» بالصورة التي تليق بمكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي وتجاري عالمي».

وأضاف: «يعكس اختيار الإمارات لتنظيم «سايبوس 2029» دورها المتنامي في التمويل والمدفوعات والتجارة العالمية، مدعومةً بالتقدم الكبير الذي شهدته في مجال المدفوعات وتوظيف التقنيات المتقدمة تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يضع الأطر اللازمة لتطوير المدفوعات وتسريع التحول الرقمي في بيئة تلبي متطلبات العملاء مع ضمان الامتثال للتشريعات والأنظمة المحلية والعالمية».

وأضاف جمال صالح أن استضافة «سايبوس 2029» تعتبر فرصة لتعريف العالم بالتحول الرقمي في دولة الإمارات وتأثيره الإيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعزيز الشراكات العالمية وجذب الاستثمارات في الخدمات والتكنولوجيا المالية، فضلاً عن تبادل المعرفة والتعاون في القطاع المالي.

وأشار إلى أن جهود ومبادرات اتحاد مصارف الإمارات تعزز جاهزية المؤسسات المالية في مجال المدفوعات، حيث قامت دولة الإمارات بتأسيس اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية الأولى من نوعها لمستخدمي سويفت، وهي أول لجنة توجيهية ومجموعة وطنية يتم إطلاقها في منطقة الشرق الأوسط وتشمل ممثلين عن مكتب سويفت الإقليمي في دبي.

ومنذ تأسيسها في عام 2021، تقوم هذه اللجنة بدور محوري في تحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظم التحويلات المصرفية، إذ إنها تمثل منصة مناسبة لتبادل الآراء والرؤى التي تدعم صناعة القرار، إضافة إلى الاستفادة من معارف وخبرات أعضاء شبكة سويفت عالمياً في تطوير العمل المصرفي وتعزيز قدرات العاملين في القطاع المصرفي والمالي في الدولة. كذلك، يعتبر المركز التدريبي لمستخدمي سويفت (القائم تحت مظلة اتحاد مصارف الإمارات) هو أيضاً مركز التدريب الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لمستخدمي سويفت، ويقوم هذا المركز بتنظيم الدورات التدريبية لاعتماد مستخدمي المنظومة من أعضاء مجموعة مستخدمي سويفت من البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات.