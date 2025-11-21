«إيدج» و«إكستشينج إنكوم كوربوريشن» تعززان تعاونهما في مجالات الطيران والدفاع

أعلنت «إيدج»، إحدى أبرز مجموعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع في العالم، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «إكستشينج إنكوم كوربوريشن - EIC» «بورصة تورونتو - EIF» تهدف إلى البناء على قدرات المؤسستين في مجالات الطيران والدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.

ويجمع التعاون الجديد بين خبرات شركة «EIC»، وشركتها التابعة «بي إي إل إيروسبيس - PAL Aerospace»، في تطوير الطائرات المأهولة للمهام الخاصة وأنظمة إدارة المهام، وريادة «إيدج» في تطوير الأنظمة الجوية غير المأهولة والذكاء الاصطناعي، في حين تتكامل هذه القدرات المعززة مع أولويات الدفاع الكندية المتطورة، ومع رسالة «إيدج» الرامية إلى دعم وتعزيز القدرات الدفاعية السيادية.

وتسهم هذه المذكرة في تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وكندا، ودعم تطوير الأصول المخصصة للمهام الخاصة التي يتم تشغيلها وفق نموذج «المقاول يملك ويشغل - COCO».