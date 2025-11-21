«دبي للتسوق» يعود بأجواء احتفالية مميزة لمدة 38 يوماً

يعود مهرجان دبي للتسوق بدورته الحادية والثلاثين من 5 ديسمبر 2025 حتى 11 يناير 2026، حيث تتحول الإمارة إلى وجهة شتوية مميزة توفر مجموعة من أنشطة التسوق والترفيه والمأكولات وفنون الطهي والفعاليات الثقافية. ويقدم المهرجان تجارب استثنائية تستمر لمدة 38 يوماً وتمتد إلى كل ركن من أركان دبي، داعياً الجميع إلى الاستمتاع باللحظات التي يصنعها والأجواء الفريدة التي اشتهر بها.

وتشمل هذه التجارب عروضاً مسائية لطائرات الدرون، والألعاب النارية، وحفلات موسيقية مميزة، إلى جانب عروض التسوق العالمية والسحوبات الكبرى على جوائز قيمة.

وتتولى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، تنظيم هذا المهرجان الذي يواصل إلهام سكان دبي وزوارها على حد سواء، حيث يجمع بين متعة الاستكشاف وما تتميز به الإمارة من عروضٍ إبداعية وأجواءٍ نابضة بالحياة. ويسلط المهرجان بدورته المرتقبة الضوء على عروض دبي الاستثنائية، ويرسي معياراً جديداً للمهرجانات من هذا النوع، حيث يواصل تقديم تجارب استثنائية تجمع الجمهور للاحتفال بالأجواء المبهجة للمدينة.

مفهوم الإبداع

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يواصل مهرجان دبي للتسوق، منذ أكثر من 3 عقود، تجسيد مفهوم الإبداع والطموح والترابط المجتمعي الذي تمتاز به الإمارة. ونسعى إلى ترسيخ هذا الإرث العريق في الدورة الحادية والثلاثين، التي عملنا مع شركائنا من القطاعين العام والخاص لتقديم أفضل التجارب، واستضافة نخبة من الفنانين في الحفلات الموسيقية، إلى جانب قيام أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية بعروض ترويجية مميزة على مدار 38 يوماً، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، فيما أسهمت الدورات المتتالية الناجحة من المهرجان في جعل دبي وجهة شتوية استثنائية على مستوى العالم، وأصبحت مفاهيم الابتكار والبهجة والتعاون جزءاً أصيلاً من هوية المدينة».

الفعاليات الترفيهية

وتتضمن أجندة مهرجان دبي للتسوق خلال هذه الدورة مجموعةً من الأنشطة الترفيهية في أبرز الوجهات المفضلة في المدينة، ما يمنح السكان والزوار تجارب مسائية ممتعة تتضمن أجواءً احتفالية، وعروضاً موسيقية، وأنشطةً مجتمعية، ومن ضمنها، عروض طائرات الدرون في مهرجان دبي للتسوق، تقدمها مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» (5 ديسمبر - 11 يناير): عرضان مسائيان يقدمان مجاناً في بلوواترز، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، يتضمنان عرض طائرات الدرون المزودة بالألعاب النارية، وهو أكبر عرض جوي في تاريخ مهرجان دبي للتسوق.

وتنظم e& ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول (5 ديسمبر - 11 يناير)، حيث تتضمن الدورة الثانية من e& ليالي المهرجان في فستيفال باي- دبي فستيفال سيتي مول مزيجاً من الحفلات الموسيقية المميزة، والعروض الترفيهية العائلية النابضة بالحياة، والعروض الحية الجذابة. ويجدر بالذكر أن تذاكر حفلات نهاية الأسبوع تخضع لنظام الحجز، ويمكن الحصول على تذاكر الحفلات الآن عبر موقع PlatinumList.net. وبوسع الجميع الاستمتاع بفعاليات المهرجان خارج صالة الحفلات الموسيقية، بما في ذلك احتفال ليلي مجاني على الواجهة البحرية يضم عرض «تخيّل» المذهل باستخدام الإسقاط الضوئي وعرض الليزر والألعاب النارية.

وتتضمن نهائيات بطولة ريد بُل تيترس (13 ديسمبر) عرضاً لمنافسات تيترس مكوناً من 4,000 طائرة درون فوق برواز دبي، ليكون العرض الأول من نوعه في العالم.

أما فعالية حتا x مهرجان دبي للتسوق (5 - 31 ديسمبر) فهي تجربة جبلية غامرة في حتّا وادي هب تتضمن حفلات موسيقية على ضوء الشموع من علامة Fever، وتجربة دينر إن ذا سكاي، وقبة سينما روكسي. وتتطلب جميع هذه الفعاليات حجز التذاكر مسبقاً.

أوتو سيزون

تسلط النسخة الثانية من أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق اعتباراً من يناير 2026 الضوء على ثقافة السيارات في دبي على مدار 10 أيام مليئة بالأنشطة والفعاليات في جميع أنحاء المدينة. ومن المتوقع أن تتضمن الفعاليات أكثر من 12 نشاطاً مميزاً، بينها سبعة عروض سيارات رئيسية يشارك فيها أكثر من 5,000 سيارة تمثل أكثر من 100 علامة تجارية عالمية. كما يشهد الموسم مزيجاً ديناميكياً من العروض الاستعراضية، والعروض التوضيحية، والتجمعات المجتمعية التي تجمع عشاق السيارات، في تجربة احتفالية تعكس شغف المنطقة بالسيارات.

وتبلغ مساحة ذا بيج باونس دبي، أكبر متنزه ترفيهي قابل للنفخ في العالم أكثر من 16,000 متر مربع، ويضم 7 مناطق قابلة للنفخ مناسبة لجميع الأعمار. ويتوسطه ذا بيج كاسل، وهو رسمياً أكبر منزل قفز في العالم بمساحة 2,325 متر مربع. وتكتمل التجربة مع منسق الأغاني الذي يقدم عروضاً حية ليحافظ على الطاقة والحيوية خلال المغامرة. وتوفر التجربة المثالية للأطفال واليافعين والكبار متعة لا تُنسى.

كما يشمل جدول المهرجان الاحتفال بليلة رأس السنة، حيث تحتفي الفعالية المقدمة من مجموعة الزرعوني بليلة رأس السنة الجديدة مع عروض الألعاب النارية المذهلة في منتصف الليل في بلوواترز، وشاطئ جميرا بيتش ريزيدنس، وحتّا، والسيف.

تجارب التسوق

وتشكل تجارة التجزئة إحدى الركائز الأساسية لمهرجان دبي للتسوق، ولطالما أسهمت في تعزيز مكانة دبي بين أبرز وجهات التسوق العالمية. وتقدم دورة هذا العام من المهرجان تخفيضات استثنائية وعروضاً ترويجية لفترة محدودة، فضلاً عن تجارب حصرية في مراكز التسوق ومتاجر التجزئة والوجهات الموسمية.

ويشارك في المهرجان أكثر من 1,000 علامة تجارية موزعة على 3,500 متجر، مع تقديم تخفيضات تصل إلى 75% على منتجات الأزياء، ومستحضرات التجميل، والإلكترونيات، والمستلزمات المنزلية، ومنتجات نمط الحياة.

وسيحظى المتسوقون بفرصة الاستمتاع بالعروض المميزة محدودة المدة، بما في ذلك فعاليات المفاجآت اليومية في مهرجان دبي للتسوق، مما يمنح الجميع فرصة الفوز بجوائز كبيرة طوال فترة المهرجان.

فعاليات مميزة

ويتميز مهرجان هذا العام بتقديم خمس فعاليات بارزة، صُممت بعناية فائقة لضمان بقاء المتسوقين متفاعلين ومكافأتهم باستمرار. وتشمل هذه الفعاليات قسيمة الحظ، وحسومات لمدة 12 ساعة، وحسومات واسعة في أنحاء الإمارة، وتسوّق امسح واربح، بالإضافة إلى المفاجآت اليومية. وتجمع هذه المبادرات بين الحسومات الحصرية، والجوائز الفورية، والعروض المفاجئة، لتقدّم تجربة تسوق استثنائية على مستوى المدينة بأكملها. كما تبرز كل مبادرة إبداع وتعاون مجتمع التجزئة في دبي، وتعمل في الوقت ذاته على تعزيز الحماس وزيادة الإقبال خلال فعاليات مهرجان دبي للتسوق.

وستعاون أبرز مراكز التسوق وشركاء البيع بالتجزئة في دبي لتقديم ثماني حملات كبيرة تتيح للمتسوقين فرصة الفوز بجوائز قد تغيّر حياتهم. ومن بين هذه الحملات المميزة أكبر جائزة لهذا العام من ماجد الفطيم، و5 ملايين ميل مع سكاي واردز إيفري داي، والتذكرة الذهبية، ومليونير مدهش وبلو [MN3] في دبي فستيفال سيتي مول، إضافةً إلى تسوّق واربح في دبي أوتليت مول، وأنفق واربح في ميركاتو، وتخفيضات فلاش من مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، والعروض الحصرية في وافي مول. وتجسد كل حملة الروح التشاركية لمنظومة التجزئة بدبي في ابتكار تجارب مشوقة، ومكافآت مميزة، ولحظات لا تُنسى.

مكافآت حصرية

وستقدم متاجر التجزئة استقطاب المتسوقين عبر حملات مخصصة لكل علامة تجارية، وتشمل هذه المبادرات السبع الرئيسية كن مليونيراً مع أورا، وعرض بطاقة الهدايا من ميوز، ومليونير أمبر، وحملة 5 أضعاف نقاط كلوب أباريل، وأسبوع الألماس مع داماس للمجوهرات، وعروض تسوق مجانية مع مجموعة الجابر للنظارات، وعرض تغلب على الوقت مع مجموعة ريفولي، وهي برامج تتيح جوائز وفرصاً فريدة تجمع بين المكافآت الحصرية والمشاركة الواسعة في مختلف أنحاء المدينة. ويواصل مهرجان دبي للتسوّق إبراز المواهب المحلية والعلامات العالمية من خلال منصّات منسقة، وعروض راقية، ومفاهيم مستدامة، تجسد روح الإبداع والتعاون التي تميز مجتمع التجزئة في دبي.

ومن المقرر أن يواصل مهرجان دبي للتسوق تسليط الضوء على المصممين الواعدين وعالم التجزئة الفاخرة، وذلك في وجهات عديدة بدءاً من سوق e& ام او تي بي ضمن حي دبي للتصميم، ووصولاً إلى المتاجر[SS4] الموسمية المخصصة في فستيفال باي وسيتي ووك. وتعود العروض المميزة إلى مركز دبي المالي العالمي وسيتي ووك وذا أوتلت فيليدج، حيث تقدم إصدارات حصرية من العلامات التجارية، إلى جانب تشكيلات مصغرة وتجارب تسوّق فريدة لعشّاق التميّز. وتأتي هذه الجهود لتكرّس مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجزئة، مجسّدةً إبداع مجتمعها التجاري وقوة ابتكاراته.

السحوبات والجوائز

يواصل مهرجان دبي للتسوق في دورته الجديدة تقديم الجوائز القيّمة للمتسوقين في مختلف أنحاء الإمارة، مما يوفر أجواءً مفعمة بالمتعة والحماس.

وسيحظى المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر بفرصة الفوز بسيارة نيسان جديدة و100 ألف درهم نقداً يومياً، مع جائزة كبرى تبلغ 400 ألف درهم في اليوم الأخير.

أما سحوبات مجموعة دبي للمجوهرات فتتضمن تقديم جوائز من الذهب بقيمة تتجاوز 2.6 مليون درهم خلال سحوبات أسبوعية، وتشتمل الجوائز على 5 كيلوجرامات من الذهب، فيما يمكن التسوق في أكثر من 250 متجر مجوهرات مشاركاً لإمكانية الفوز بإحدى الجوائز.

كما تنطلق حملات عديدة من إينوك ومجموعة مراكز التسوق في دبي، مما يضفي مزيداً من المتعة على السحوبات في مراكز التسوق ومحطات الوقود في أنحاء دبي.

وجهات الطعام

وتشكل تجارب تناول الطعام ركناً أساسياً من أنشطة مهرجان دبي للتسوق، حيث إنها تحتفي بقطاع المأكولات والمطاعم المتنوع في الإمارة، وتسلط الضوء على ثقافة تناول الطعام في الهواء الطلق.

ويقدم مهرجان دبي للتسوق تجربة حصرية تتمثل في رحلة تراثية في منتجع وسبا باب الشمس الصحراوي، الذي يدعو ضيوفه إلى اختبار روعة الصحراء من خلال مغامرة خاصة بسيارات الدفع الرباعي على امتداد المساحة الرملية لمحمية المرموم الصحراوية، موئل المها العربي والغزلان الصحراوية التي تتجول بحرّية بين الكثبان الرملية. وتبدأ فترة المساء في مطعم الحظيرة، وهو مسرح مفتوح لتناول الطعام يملأ الصحراء حيوية مع عروض النار والصيد بالصقور والعروض الحية تحت السماء المتلألئة بالنجوم. ويتسنى للضيوف زيارة السوق الذي يتضمن الأطباق العربية الشهية، والتوابل العطرية، والحرف اليدوية، والتي تحتفي بالتراث العربي مع إضفاء طابع عصري على التجربة.

قائمة الشركاء

ويحظى مهرجان دبي للتسوق 2025-2026 بدعم من بنك دبي التجاري بوصفه الراعي الرئيسي، إضافة إلى مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (سوق السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، وند الشبا مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، وe&، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات، وغيرها من الشركاء الذين سيتم الكشف عنهم لاحقاً.