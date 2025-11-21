108.59 ملايين مسافر يعززون ريادة مطارات الإمارات العالمية

واصلت مطارات دولة الإمارات تحقيق نتائج أداء قياسية على صعيد أعداد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مرسخة بذلك التنافسية العالمية لقطاع الطيران المدني في الدولة، ودوره المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

ووفقا لبيانات رسمية، سجلت مطارات أبوظبي، ومطار دبي الدولي، ومطار الشارقة الدولي، نحو 108.59 ملايين مسافر حتى نهاية سبتمبر الماضي، فيما تشير التوقعات إلى وصول حركة المسافرين في مطارات الدولة إلى قرابة 159 مليون مسافر مع نهاية العام الجاري.

وارتفع إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات أبوظبي حتى نهاية سبتمبر الماضي إلى نحو 24.29 مليون مسافر، من ضمنهم 8.49 ملايين مسافر خلال الفترة من الأول من يوليو حتى 30 سبتمبر 2025.

وأسهمت إستراتيجية النمو التي تنتهجها مطارات أبوظبي في تحقيق هذه النتائج الإيجابية بفضل إطلاق وجهات جديدة، ومن بينها استئناف شركة طيران الجزيرة رحلاتها إلى أبوظبي، لتعمل على ربط مطار زايد الدولي ومطار العين الدولي بدولة الكويت.

وأضافت مطارات أبوظبي، خلال العام الجاري العديد من شركات الطيران الجديدة إلى شبكتها، مثل "تشاينا إيسترن إيرلاينز" التي بدأت رحلات يومية إلى شنغهاي، وطيران سيشل بست رحلات أسبوعياً، والخطوط الجوية الإثيوبية التي أطلقت رحلاتها اليومية إلى أديس أبابا.

من جهته، حقق مطار دبي الدولي أداء استثنائيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مسجلا 70.1 مليون مسافر.

ونجح مطار دبي الدولي في تحطيم الرقم القياسي لحركة المسافرين ربع السنوية في تاريخه الممتد على 65 عاماً خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث استقبل 24.2 مليون مسافر بين يوليو وسبتمبر 2025، بنمو بلغ 1.9% مقارنة بالعام الماضي، كما وصلت حركة المسافرين خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر الماضي إلى رقم قياسي بلغ 93.8 مليون مسافر.

وفي السياق ذاته، حقق مطار الشارقة الدولي، أداء تشغيليا مرتفعا، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مسجلا نحو 14.2 مليون مسافر، ما يؤكد مكانة المطار كوجهة رئيسية على المستويين المحلي والدولي.

وكان مطار الشارقة الدولي قد أعلن استمرار النمو في حركة الطيران والسفر والشحن الجوي خلال الربع الثالث من العام 2025، إذ ارتفع إجمالي عدد المسافرين إلى 5,127,120 مسافرا، مقارنةً بـ 4,392,000 خلال الفترة نفسها للعام 2024، لتبلغ نسبة النمو 16.7%، في حين بلغ عدد الرحلات الجوية المجدولة وغير المجدولة 30,737 رحلةً، مقابل 27,758 رحلةً خلال الربع الثالث من العام الماضي، بزيادة قدرها 10.7%.