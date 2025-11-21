انطلاق النسخة الأضخم من معرض أبوظبي الدولي للقوارب بمشاركة 56 دولة

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، انطلقت، أمس، فعاليات الدورة السابعة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب في العاصمة أبوظبي.

والتي تتواصل فعالياتها حتى 23 نوفمبر الجاري، إذ يعود المعرض، الذي تنظمه مجموعة أدنيك؛ إحدى شركات مدن، بأكبر نسخة له على الإطلاق منذ انطلاقته الأولى في العام 2018، ليواصل ترسيخ مكانته أحد أبرز الأحداث البحرية في المنطقة، ويضع معايير جديدة للتميز في قطاع القوارب واليخوت على مستوى الشرق الأوسط.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «تجسد النسخة السابعة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب التزام الإمارة بترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للصناعة البحرية على مستوى المنطقة والعالم. ويواصل المعرض تحقيق نمو لافت.

حيث توسعت مساحته لتتجاوز 85 ألف متر مربع، وبنسبة نمو قدرها 14% مقارنة بالدورة الماضية، مستقطباً 1,068 عارضاً وعلامة تجارية، بزيادة بلغت 32% مقارنة بالدورة السابقة.

وشهد الحدث ارتفاعاً ملحوظاً في المشاركة الدولية، بمشاركة 56 دولة، بينها سبع دول جديدة تشارك للمرة الأولى، ما يعكس جاذبية المعرض وأهميته المتنامية.

ويؤكد هذا النجاح حرص مجموعة أدنيك على تنظيم فعاليات عالمية المستوى تجسد رؤية القيادة الرشيدة، وتعزز سمعة أبوظبي على الساحة الدولية».

وأضاف: «إن هذه النسخة تتضمن عرض أحدث المنتجات والخدمات البحرية، إلى جانب إطلاق العديد من الابتكارات الجديدة خلال الحدث، حيث يشهد الحدث إطلاق 36 منتجاً وتقنية جديدة للمرة الأولى.

كما تشكل نسبة العارضين المحلين 31% من إجمالي المشاركين، مقابل 69% شركة دولية، في دلالة واضحة على مدى تطور قطاع الصناعات البحرية والمحلية والجاذبية العالمية والنمو المستمر لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب ضمن أجندة الفعاليات البحرية العالمية».

من جانبه قال أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال 360 والفعاليات: «يمثل معرض أبوظبي الدولي للقوارب حدثاً رائداً يجمع أبرز أقطاب القطاع البحري تحت سقف واحد، مانحاً الزوار فرصة فريدة لاكتشاف عالم الحياة البحرية النابض بالحيوية.

وبتنظيم هذا الحدث نلتزم بدعم نمو أعمال العارضين، وتسهيل تبادل المعرفة، وتسريع وتيرة تطوير الصناعة البحرية في أبوظبي، بما يعزز الابتكار والتعاون، ويؤكد الدور المحوري للإمارة مركزاً عالمياً للتميز البحري والحلول المبتكرة».

ويقدم المعرض برنامجاً ترفيهياً موسعاً، يضم 11 تجربة مميزة للزوار، مع 5 إضافات جديدة لجذب جمهور أوسع وتقديم رؤى مبتكرة حول الثقافة البحرية وعالم القوارب. وتأتي هذه التحسينات، لتخلق أجواء نابضة بالحياة عبر أنشطة متنوعة تشمل عروضاً تفاعلية ومعالم تناسب العائلات.