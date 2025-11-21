نمو قياسي للتجارة الخارجية غير النفطية في 9 أشهر

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها الدولية بوابة لتسهيل التدفقات التجارية حول العالم، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة ودعمها ومتابعتها لاستراتيجية توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي جرى إعلانه في سبتمبر 2021، وتم تحت مظلته التوصل إلى 32 اتفاقية دخلت 13 منها حيز التنفيذ حتى الآن.

وقال إن هذه المكانة العالمية المرموقة لدولة الإمارات باعتبارها شريكاً تجارياً واستثمارياً موثوقاً للاقتصادات الكبرى حول العالم، انعكس إيجابياً على ازدهار التجارة غير النفطية للدولة التي واصلت مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته قبل سنوات، محققةً في نهاية سبتمبر الماضي قفزات نوعية تاريخية.

نمو قياسي

ولفت الزيودي إلى مواصلة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تحقيق معدلات نمو قياسية لتقترب من 2.7 تريليون درهم (728 مليار دولار) في الشهور التسعة الأولى من عام 2025 بزيادة 24.6 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، وهو ما يعد واحداً من أعلى معدلات النمو الفصلية ـ على أساس سنوي ـ في تاريخها.

مشيراً إلى أن قيمة التجارة غير النفطية لامست حاجز التريليون درهم خلال 3 أشهر فقط (أي في الربع الثالث من 2025 وتحديداً في الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2025)، وذلك لأول مرة في تاريخ الدولة، إذ كان إجمالي قيمتها في نهاية النصف الأول من العام الجاري 1.7 تريليون درهم.

صادرات

وأرجع الزيودي هذه الزيادة القياسية في تجارة الدولة إلى استمرار النمو في الصادرات غير النفطية التي ارتفعت مساهمتها إلى 21.7% من التجارة الإماراتية غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 مقارنة مع 18.9 % في 2024.

وقد بلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية 579.4 مليار درهم خلال أول تسعة أشهر من 2025، بنسبة نمو تجاوزت 42.6 % مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات خلال عام 2019، ما يؤكد نجاح خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر 2021.

كما يؤكد أيضاً استمرار الدولة في جني ثمار استراتيجيات تنويع الاقتصاد الوطني والتوسع في القطاع الصناعي. وحققت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة نمواً بنسبة 50.4 % وباقي الدول زيادة بنسبة 28 %.

وذلك خلال أول 9 أشهر من 2025 مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024. وبالنسبة لأهم وجهات الصادرات الإماراتية غير النفطية، سجلت تايلاند أعلى نمو بنسبة 426 %. وكان الذهب والمجوهرات والألمنيوم والسجائر أهم صادرات الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى.

وقال إن الدولة زادت تجارتها الخارجية غير النفطية بنسبة 27.4% مع أهم 10 شركاء تجاريين، وسجلت نمواً بنسبة 22.2% مع باقي الدول خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية سبتمبر 2025 مقارنة مع ذات الفترة من 2024.

وبالنسبة لأهم الشركاء التجاريين، شهدت التجارة الخارجية نمواً مع سويسرا بنسبة 129 %، وهونغ كونغ بنسبة 47 %. ونوه باستمرار زخم عمليات إعادة التصدير إذ بلغت قيمتها 597.7 مليار درهم منذ مطلع العام الجاري، بنسبة نمو 15 % مقارنة مع الفترة نفسها من 2024، وقد حققت عمليات إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً بنسبة 14.2 % وباقي الدول نمواً بنسبة 15.6 %.

وأشار إلى أن واردات الدولة من السلع غير النفطية زادت بدورها خلال أول 9 أشهر من 2025، حيث يتم إعادة تصدير نسبة منها للخارج بنسبة 22.8 % بالمقارنة مع ذات الفترة من 2024، مسجلةً 1.5 تريليون درهم، وسجلت واردات الإمارات من أهم 10 شركاء نمواً بنسبة 22.5 % وباقي الدول 23.1 %.