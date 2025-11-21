نمو قياسي للتجارة الخارجية غير النفطية في 9 أشهر

وقال إن هذه المكانة العالمية المرموقة لدولة الإمارات باعتبارها شريكاً تجارياً واستثمارياً موثوقاً للاقتصادات الكبرى حول العالم، انعكس إيجابياً على ازدهار التجارة غير النفطية للدولة التي واصلت مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته قبل سنوات، محققةً في نهاية سبتمبر الماضي قفزات نوعية تاريخية.
نمو قياسي
مشيراً إلى أن قيمة التجارة غير النفطية لامست حاجز التريليون درهم خلال 3 أشهر فقط (أي في الربع الثالث من 2025 وتحديداً في الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2025)، وذلك لأول مرة في تاريخ الدولة، إذ كان إجمالي قيمتها في نهاية النصف الأول من العام الجاري 1.7 تريليون درهم.
صادرات
وقد بلغت الصادرات الإماراتية غير النفطية 579.4 مليار درهم خلال أول تسعة أشهر من 2025، بنسبة نمو تجاوزت 42.6 % مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات خلال عام 2019، ما يؤكد نجاح خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر 2021.
كما يؤكد أيضاً استمرار الدولة في جني ثمار استراتيجيات تنويع الاقتصاد الوطني والتوسع في القطاع الصناعي. وحققت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة نمواً بنسبة 50.4 % وباقي الدول زيادة بنسبة 28 %.
وذلك خلال أول 9 أشهر من 2025 مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024. وبالنسبة لأهم وجهات الصادرات الإماراتية غير النفطية، سجلت تايلاند أعلى نمو بنسبة 426 %. وكان الذهب والمجوهرات والألمنيوم والسجائر أهم صادرات الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى.
وبالنسبة لأهم الشركاء التجاريين، شهدت التجارة الخارجية نمواً مع سويسرا بنسبة 129 %، وهونغ كونغ بنسبة 47 %. ونوه باستمرار زخم عمليات إعادة التصدير إذ بلغت قيمتها 597.7 مليار درهم منذ مطلع العام الجاري، بنسبة نمو 15 % مقارنة مع الفترة نفسها من 2024، وقد حققت عمليات إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً بنسبة 14.2 % وباقي الدول نمواً بنسبة 15.6 %.