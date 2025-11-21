«الخمسة الكبار» ينطلق 24 نوفمبر بمشاركة 2800 علامة تجارية عالمية

ينطلق معرض الخمسة الكبار (Big 5 Global)، الفعالية الرائدة التي تحتضن مجتمع البناء والتنمية الحضرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يوم 24 نوفمبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي، ويوفر منصة استثنائية للتوريد ومشاركة المعارف واستكشاف المنتجات على مدى أربعة أيام.

ويقام المعرض برعاية كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الاقتصاد والسياحة، وبلدية دبي، وإدارة الدفاع المدني في دبي، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، وبلدية رأس الخيمة، وأمانة منطقة الرياض، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتركز الدورة الـ46، بمشاركة 2800 علامة تجارية عالمية، على أبرز القضايا التي ترسم ملامح بيئة المشاريع العصرية، وتشمل أربعة محاور تلخص الاحتياجات المتنامية في المنطقة، وهي النمو وسلاسل التوريد المرنة والتقدم التكنولوجي والتحول المستدام وتمكين المواهب.

وتحظى الاستدامة بأهمية خاصة، حيث تهدف مبادرة Big 5 Impact Trail إلى ربط الزوار بالموردين الذين يوفرون المواد والحلول الخضراء، لدعم الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات والارتقاء بكفاءة تسليم المشاريع. وتشمل الجهات العارضة المشاركة بالمبادرة شركة شوكو وألوسول لإنتاج شرائح الشتر والصناديق ولوازمها، ومصنع أنكور ألايد، ودلتا كوتينج إنترناشيونال، وسيرا وريبلز إنجينيزنج، وغيرها.