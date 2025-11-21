الأحواض الجافة العالمية تطلق مشروع بناء مقرها الرئيسي الذكي والمستدام في دبي

بدأت الأحواض الجافة العالمية أعمال بناء مجمع مقرها الرئيسي الجديد في دبي، في خطوة رئيسية لتعزيز جهودها المتواصلة لتحولها إلى شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات البحرية ومعززة التزامها بالابتكار والاستدامة.

ومن المتوقع اكتمال أعمال المنشأة الجديدة في الربع الأول من عام 2027، لتجمع عملياتها في موقع واحد وتعزز التعاون بين أقسامها المتعددة، وتعكس التزام الأحواض الجافة العالمية بالابتكار والسلامة والاستدامة.

ويتماشى ذلك مع رؤية مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» التي تهدف إلى توفير أماكن عمل مستدامة وعالمية المستوى لموظفيها في الشركات التي تعمل تحت مظلتها.

ستجمع المنشأة الحديثة، التي تبلغ مساحتها 44.779 متراً مربعاً، والمبنية على قطعة أرض مساحتها 13.390 متراً مربعاً بالقرب من حوض بناء السفن الحالي، ما يقرب من 700 موظف تحت سقف واحد لتعزيز التواصل والتنسيق والكفاءة التشغيلية.

ويسهل موقعها المجاور لمناطق التصنيع مباشرةً، وعلى مقربة من الحوض، وصول الزوار والمتعاملين، مما يسمح بعقد الاجتماعات دون المرور عبر المناطق الصناعية.

وستخفف ميزة الوصول المباشر من شارع شاطئ جميرا من الازدحام، وستحافظ على معايير أمنية صارمة، مع توفير بيئة أكثر ترحيباً وإمكانات لربط المناطق الداخلية بشكل أفضل على نحو ملموس.

وقال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «يمثل المقر الرئيسي الجديد للأحواض الجافة العالمية إنجازاً هاماً آخر في مسيرة تحولنا. نستثمر في مجموعة موانئ دبي العالمية في بنية تحتية ذكية ومستدامة تمكن موظفينا بإمكانات تدعم الأداء وتعزز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والابتكار.

ويعكس هذا المشروع الالتزام نفسه بالتميز الذي نراه في مقرنا العالمي الجديد بمدينة إكسبو، ويبرز الجهود التي تبذل في تشكيل مستقبل العمل في جميع شركات المجموعة».

وقال الكابتن رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية: «يمثل المقر الرئيسي الجديد إنجازاً هاماً في مسيرة التحول التي تشهدها الشركة، ما يعكس ثقتنا بالمستقبل والتزامنا بتوفير بيئة عمل تمكن الموظفين من تقديم أفضل أداء.

ومن خلال دمج فرق عملنا في منشأة واحدة حديثة ومستدامة، نرسي أسساً متينة للتعاون والابتكار في كامل جوانب العمل. كما يعزز هذا المشروع توافقنا مع استراتيجية مجموعة موانئ دبي العالمية طويلة الأمد لتحقيق نمو مستدام وتعزيز دور دبي كمركز عالمي للتميز في الخدمات البحرية».

وصمم المقر الرئيسي الجديد للحصول على «شهادة LEED الذهبية»، وسيضم تقنيات ذكية وأنظمة تهوية وتكييف موفرة للطاقة، وبنية تحتية متطورة متوافقة مع متطلبات السلامة. كما سيضم أنظمة متقدمة للتحكم في الدخول والمراقبة والحماية من الحرائق تلبي أعلى المعايير الدولية.