موانئ أبوظبي تستحوذ على حصةبشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، أمس، استحواذها على حصة الشركة السعودية المصرية للاستثمار إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة البالغة 19.328% في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، أحد أكبر مشغلي محطات الحاويات في مصر بقيمة تقارب 13.2 مليار جنيه مصري.

ويشكل الاستحواذ إنجازاً مهماً في استراتيجية النمو في السوق المصرية لمجموعة موانئ أبوظي. كما يعزز الاستحواذ مكانة المجموعة الرائدة في تمكين التجارة في حوض البحر المتوسط.

يهدف هذا الاستحواذ إلى دعم قدرة المجموعة على تسهيل عمليات التجارة عبر الممر التجاري الرئيسي بين الشرق والغرب، والذي يربط آسيا بالشرق الأوسط وإلى أوروبا، فضلاً على دور الصفقة في دعم رؤية مصر لتنويع اقتصادها وتحقيق النمو المستدام.

وجاءت الصفقة ضمن استراتيجية الشركة السعودية المصرية للاستثمار لتعزيز نمو القيمة السوقية والجاذبية الاستثمارية للشركات التي تستثمر فيها، بما يسهم في إحداث أثر إيجابي في السوق المصرية، وإعادة توجيه رأس المال وعوائد الاستثمار لاستكشاف المزيد من الفرص الواعدة في مصر العربية.

رفع الاستثمار في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع منذ أغسطس 2022 كفاءة منظومة أعمالها وقدراتها على النمو وتوسعة الأعمال، حيث سجلت نمواً في إجمالي إيراداتها بنسبة 194% خلال السنوات المالية بين 2022 – 2025.