أحمد بن سعيد يدشن نظاماً يحمي الطائرات من الأسلاك والعوائق

دشن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، نظاماً مبتكراً يحمي الطائرات من مخاطر الاصطدام بالأسلاك والعوائق الجوية، وذلك ضمن معرض دبي للطيران، بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

ومحمد عبدالله لنجاوي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، واللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.

وكشفت القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة دبي للطيران المدني عن تطوير نظام ملاحي جديد يهدف إلى تعزيز سلامة الطيران منخفض الارتفاع، وذلك عبر دمج تقنية تحديد المواقع الجغرافية مع خرائط رقمية دقيقة تحدَث بشكل دوري، وتشمل بيانات تفصيلية لخطوط الكهرباء والأبراج والهوائيات والعوائق الجوية المحتملة في مسار الطيران.

وأوضحت شرطة دبي أن النظام يعمل من خلال تطبيق ذكي يمكن استخدامه على الأجهزة المحمولة أو الساعات الذكية، حيث يحدد موقع الطائرة بشكل لحظي ويصدر تنبيهات صوتية واهتزازية عند الاقتراب من أي عائق، ما يمكن الطيار من اتخاذ قرارات فورية تقلل من احتمالات وقوع الحوادث.

وبينت أن الابتكار عبارة عن نظام يعمل مع جميع أنواع الطائرات الخفيفة والمروحيات ويعتمد على البيانات الجغرافية للمنطقة، ما يسهم في تحديد العوائق بفاعلية عالية ويسهم في الحد من حوادث الاصطدام بالعوائق الجوية.

وأشارت شرطة دبي إلى أن تنفيذ المشروع جاء بالتعاون مع هيئة دبي للطيران المدني التي طورت النظام من خلال توفير البيانات الجغرافية بدقة، ما عزز من فاعلية النظام في دعم سلامة الطيران ضمن بيئة تشغيلية متقدمة، وأسهم في تطوير حلول مبتكرة تخدم قطاع الطيران الوطني.

وأكدت أن النظام يمثل نقلة نوعية في مجال سلامة الطيران منخفض الارتفاع، من خلال توفير حل ذكي للكشف المبكر عن المخاطر الجوية دون الحاجة إلى تركيب أي أجهزة إضافية.

مشيرة إلى أن المشروع يعكس التزام شرطة دبي بحماية الأرواح والممتلكات وتبني تقنيات رائدة تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والطيران.

ومن جهتها، أكدت هيئة دبي للطيران المدني أن مشاركتها في المشروع تأتي في إطار دورها المحوري في تعزيز أمن وسلامة المجال الجوي في إمارة دبي، من خلال العمل مع الشركاء الاستراتيجيين.

مشيرة إلى أن التعاون مع شرطة دبي لتطوير نظام يحتوي على قواعد بيانات محدثة وخرائط جوية دقيقة سيسهم في رفع مستوى الوعي بالمخاطر الجوية وتعزيز سلامة عمليات الطيران منخفض الارتفاع.

كما أشادت الهيئة بالتنسيق المشترك مع شرطة دبي، والذي يمثل نموذجاً متميزاً للشراكة الحكومية في تطوير حلول مبتكرة تسهم في دعم منظومة الطيران المدني.

توطيد التعاون

ووقعت هيئة دبي للطيران المدني مذكرة تفاهم استراتيجية مع شرطة دبي على هامش فعاليات معرض دبي للطيران 2025، لتوطيد أواصر التعاون المشترك بين الطرفين، وتحديداً بما يضمن أعلى مستويات الأمن والسلامة والكفاءة في المجال الجوي لإمارة دبي.

ووقع المذكرة معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومحمد عبدالله لنجاوي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، بحضور كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار التزام دبي ببناء شراكات استراتيجية رائدة في قطاع الطيران، وتركز على صياغة مستقبل القطاع ومواكبة احتياجاته، مما يعزر رؤية الإمارة في إنشاء منظومة طيران آمنة وذكية، مع توفير روابط قوية مع مختلف أنحاء العالم.

وأثنى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على الشراكة مع هيئة دبي للطيران المدني في تطبيق أفضل الممارسات في مجال الأمن والسلامة بما يحقق رؤية إمارة دبي في هذا الشأن، قائلاً:

«تكتسب شراكتنا مع هيئة دبي للطيران المدني أهمية بالغة، إذ تمثل ركيزة أساسية في ضمان أمن وسلامة العمليات الجوية في دبي، وتؤكد على جاهزيتنا لمواكبة تحديات المستقبل. كما ترسي هذه الاتفاقية إطاراً فعالاً لتعزيز آليات التنسيق وتبادل الخبرات».

بدوره، قال محمد عبدالله لنجاوي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني: «إن قطاع الطيران يعد من الركائز الأساسية لدبي، وأن مسؤولية حمايته تقع على الجميع. انطلاقاً من هذا الالتزام الوطني، يسرنا توطيد شراكتنا الراسخة مع شرطة دبي للحفاظ على أعلى معايير السلامة والكفاءة في المجال الجوي للإمارة».

وتحدد الاتفاقية إطار التعاون بين الطرفين عبر مجموعة من المحاور الأساسية، التي تشمل برامج تدريب مشتركة تهدف إلى تعزيز السلامة الجوية ورفع جاهزية الاستجابة للطوارئ.

وتتضمن تبادل المعلومات والخبرات لتحسين العمليات التشغيلية، بالإضافة إلى تنسيق الإجراءات المتعلقة بين الطرفين. كما تتناول الاتفاقية تطوير سياسات مشتركة لمواكبة التقنيات الحديثة في قطاع الطيران.