«أباكس» تفتتح مكتباً في مركز دبي المالي العالمي

أعلنت مجموعة «أباكس»، لخدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة وخدمات الأمن المدارة للقطاعات دقيقة التنظيم عالمياً، افتتاح مكتب جديد لها في دبي بمركز دبي المالي العالمي. وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في إطار خطط النمو الدولية الطموحة للشركة، وتوسعها الاستراتيجي في دولة الإمارات.

وعلى مدى الثمانية عشر شهراً الماضية، قامت «أباكس» بمراجعة للفرص المتاحة في دولة الإمارات. وخلال تلك الفترة، تضاعف عدد متعامليها الحاليين الموجودين في المنطقة ليصل إلى أكثر من 25 متعاملاً، وتتعاون الشركة اليوم أيضاً مع عدد من شركات إدارة الأصول الناشئة التي تختار الإمارات مقراً لها.

وقال توم كول، العضو المنتدب لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة «أباكس»: «تبرز دبي على الساحة وجهة رائدة لاستقطاب كبرى شركات إدارة الاستثمارات البديلة في العالم، والتي تسعى جميعاً إلى اكتساب الخبرة والوجود الميداني، مدعومة بالامتداد العالمي والقدرات الفائقة.

وتتمتع أباكس بمكانة فريدة تمكنها من تقديم ذلك، كما نقدم الدعم المؤسسي في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني للشركات الصغيرة في المدينة التي واجهت سابقاً صعوبة في الحصول على مستوى الحماية والخبرة المتميز الذي نقدمه».

من جانبه، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسعدنا أن نرحب بمجموعة أباكس في مركز دبي المالي العالمي.

إن قرارهم بإنشاء حضور لهم هنا يعزز مكانة دبي محوراً عالمياً للابتكار والمرونة، ويوفر خبرات عالمية المستوى في مجال تقنية المعلومات والأمن السيبراني لدعم المؤسسات المالية الأكثر ديناميكية في المنطقة.

وباعتبارنا المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يوفر مركز دبي المالي العالمي المنصة المثالية للشركات الطموحة مثل أباكس لتوسيع عملياتها، والوصول إلى أسواق جديدة، والإسهام في صياغة مستقبل الخدمات المالية».