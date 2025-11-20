وزراء حكومة الإمارات يشاركون في فعاليات معرض دبي للطيران

قام عدد من الوزراء في حكومة الإمارات بزيارة معرض دبي للطيران، الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في «دبي ورلد سنترال»، ضمن النسخة الأكبر في تاريخ الحدث العالمي الكبير، والذي يستمر حتى 21 من نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1500 جهة عارضة، و490 وفداً عسكرياً ومدنياً من 115 دولة.

وتفقد كل من معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، عدداً من أجنحة المعرض، كما قام معاليهم بالمشاركة في جانب من فعالياته.

ويقدم معرض دبي للطيران 2025 نسخة استثنائية من برنامجه للمؤتمرات، هي الأكثر شمولاً وتفاعلية في تاريخه، إذ تمتد فعالياته عبر أربعة مسارح و12 مساراً تخصصياً، بمشاركة أكثر من 450 خبيراً رائداً من مختلف مفاصل القطاع، تتيح للحضور رؤى عالمية تغطي كامل منظومة الطيران والفضاء من خلال مقابلات حصرية، وجلسات حوارية، وورش عمل تفاعلية.

يذكر أن النسخة الـ19 لمعرض دبي للطيران تعقد في «دبي ورلد سنترال»، والتي انطلقت في 17 من شهر نوفمبر الجاري، تقام تحت شعار «المستقبل يبدأ من هنا»، بمشاركة قادة صناعة الطيران في العالم لرسم ملامح المرحلة المقبلة لقطاع الطيران والفضاء.