مذكرة تفاهم بين جمارك دبي ومشروع محمد بن راشد للطيران لتعزيز التنافسية

وقعت جمارك دبي ومشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب، مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي والتنسيق المشترك بين الجانبين، بما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في قطاع الطيران، ويدعم توجهات الإمارة في تطوير بيئة الأعمال والخدمات اللوجستية، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، وتأتي هذه الشراكة لتفتح آفاقاً أوسع أمام منظومة طيران متكاملة تجمع بين الابتكار، وكفاءة الخدمات، وسلاسة العمليات، بما يجعل من دبي منصة عالمية تتقاطع عندها سلاسل الإمداد وتستند إليها الشركات الدولية لتطوير عملياتها في واحدة من أكثر مراكز الأعمال نمواً على مستوى العالم.

وقع المذكرة على هامش معرض دبي للطيران، عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي، وخليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وتسعى المذكرة إلى تطوير التكامل في تقديم الخدمات، وتعزيز القدرات التشغيلية للشركات العاملة في قطاع الطيران، وتنظيم عمليات تخزين وتداول قطع غيار الطائرات، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية الخاصة بقطاع الطيران داخل مشروع محمد بن راشد للطيران، من خلال تسريع عمليات الاستيراد والتصدير والإدخال المؤقت لقطع الغيار والمعدات، إضافة إلى تكامل الأنظمة الذكية وتفعيل النافذة الموحدة لخدمة قطاع الطيران.

وأكد الدكتور عبدالله محمد بوسناد أن توقيع المذكرة يأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز بيئة الأعمال ودعم موقع دبي الرائد في قطاعات التجارة والطيران والخدمات اللوجستية المتطورة، مشيراً أن هذا التعاون الاستراتيجي سوف يسهم في تطوير منظومة متكاملة لتسهيل الإجراءات الجمركية لقطاع الطيران، وتبسيط آليات التخليص وتبادل المعلومات، بما يضمن دعم الشركات العاملة في مشروع محمد بن راشد للطيران، ويوفر تجربة متميزة لشركاء القطاع، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدبي، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية لصناعة الطيران وخدماته، وذلك من خلال التكامل بين الابتكار الجمركي والبنية المتقدمة لصناعة وصيانة الطائرات.

ومن جانبه أعرب خليفة الزفين، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم التي تتماشى مع توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في أن تكون مركزاً عالمياً للطيران والحلول اللوجستية، مشيراً إلى أن التعاون مع جمارك دبي سيعزز كفاءة الخدمات المقدمة لشركات الطيران والصناعات المرتبطة بها. وأضاف: «تأتي هذه الشراكة كخطوة استراتيجية لدعم عمليات صناعة وصيانة الطائرات، وتحسين إدارة تخزين وتداول قطع الغيار والمعدات، بما يضمن توافقها مع المعايير الجمركية والأمنية المعتمدة في دبي، كما تتيح المذكرة آلية واضحة لتسهيل حركة الشحنات ومعدات الطيران».