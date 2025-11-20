حضور بارز لجامعة زايد العسكرية في معرض دبي للطيران 2025

اختتمت جامعة زايد العسكرية مشاركتها في معرض دبي للطيران 2025 بعد حضور بارز، قدمه مرشحو الجامعة عبر جناح تفاعلي جذب اهتمام الوفود العسكرية والدبلوماسية والزوار من مختلف الدول. وجسد الجناح خلال أيام المعرض هوية الجامعة ورسالتها التعليمية والعسكرية، حيث تولى المرشحون تقديم شروح وافية حول طبيعة الدراسة وبرامج التأهيل داخل أول جامعة عسكرية من نوعها في دولة الإمارات.

وخلال أيام المشاركة نجح المرشحون في نقل صورة مشرفة عن الجامعة، مقدمين عرضاً متكاملاً عن بيئتها التعليمية، التي تجمع بين الانضباط العسكري والبرامج الأكاديمية الحديثة، وبخاصة تخصصات بكالوريوس علوم الحاسوب، بالتعاون مع جامعة خليفة، وبكالوريوس العلوم في الدفاع والأمن، بالشراكة مع أكاديمية ربدان، وبكالوريوس الاقتصاد والإدارة من جامعة السوربون أبوظبي، وقد عكس حضور المرشحين مستوى التأهيل المتميز الذي يتلقونه، وقدرتهم على تمثيل جامعتهم باحترافية عالية.

وشهد جناح الجامعة زيارات عديدة من شخصيات عسكرية ودبلوماسية بارزة، أشادت جميعها بمستوى الطلاب وبقدرة الجامعة على تقديم نموذج أكاديمي عسكري متطور، يتماشى مع التطور السريع في الصناعات الدفاعية والتقنية، وقد عبر الزوار عن إعجابهم بالأسلوب المهني، الذي ظهر به المرشحون، وبالجهود التي تبذلها الجامعة في إعداد جيل من الضباط يمتلك المعرفة العلمية والكفاءة القيادية.

وأكدت الجامعة في ختام مشاركتها أن حضورها في معرض دبي للطيران يأتي ضمن رؤيتها لترسيخ مكانتها مؤسسة تعليمية عسكرية رائدة، ولتعزيز انفتاح المرشحين على أحدث التطورات الدفاعية دولياً، بما يسهم في بناء ضباط المستقبل القادرين على خدمة الوطن بكفاءة واقتدار.