14 % المساهمة المتوقعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في ناتج الإمارات 2030

توقعت شركة «ستارزبلاي» أن تساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2030، ما يؤكد على إمكاناتها التحويلية الهائلة في تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي.

وقال فراز أرشاد، المتحدث باسم الشركة إن دولة تتمتع بمكانة رائدة في مجال التحول الرقمي، وذلك بفضل الرؤى الاستراتيجية الثاقبة التي تعتمدها، مثل استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025 والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031. ونحن في «ستارزبلاي» نشهد على التزام الدولة الراسخ بتكامل منظومات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية المتطورة، والتي تمثل محفزاً قوياً للابتكار في قطاع خدمات البث عبر الإنترنت. إن التوجه الاستراتيجي للدولة نحو ترسيخ مكانتها كمركز تقني إقليمي وعالمي يساهم في توفير بيئة استثنائية مثالية لازدهار منصات البث الرقمي وتطورها.

وأكد أن «ستارزبلاي» تستفيد بصورة مباشرة من هذه البنية التحتية المتقدمة لتقديم تجارب مشاهدة سلسة ومخصصة ترتقي لتطلعات المستخدمين. كما أن السياسات المنفتحة التي تتبناها الإمارات تجاه شركات التكنولوجيا العالمية، إلى جانب طموحها الاستراتيجي لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 20% خلال العقد المقبل، تُشكل مؤشرات واضحة على مستقبلٍ واعد ستواصل فيه الخدمات الرقمية المبتكرة، مثل خدماتنا، إعادة تشكيل وصياغة مفهوم استهلاك المحتوى الترفيهي بأساليب أكثر تطوراً وتكاملاً.

نقلة نوعية

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يساهم في إحداث تحول جذري ونقلة نوعية في شتى قطاعات الأعمال، وبصفة خاصة في مجال خدمات البث عبر الإنترنت. في ستارزبلاي نحرص على توظيف حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة في عدة مجالات استراتيجية تشمل: تعزيز تخصيص المحتوى وفق تفضيلات المستخدمين، وتطوير محركات البحث المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحسين واجهات المستخدم، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية داخل المؤسسة. وتقوم خوارزميات التوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بتحليل أنماط وعادات المشاهدة بدقة عالية لاقتراح محتوى مخصص ومتوافق مع اهتمامات المستخدمين، ما يُعزز معدلات التفاعل والمشاركة. كما تمكّننا التحليلات التنبؤية المتطورة من توقع المتغيرات في الطلب على المحتوى، وتبسيط عمليات الاستحواذ على المحتوى الجديد، وتحسين إدارة النطاق الترددي لضمان جودة البث. علاوة على ذلك، يلعب الذكاء الاصطناعي التوليدي دوراً محورياً في تطوير مواضع الإعلانات الديناميكية والارتقاء بمنظومة دعم العملاء من خلال الأتمتة الذكية، ما يُسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين أوقات الاستجابة بشكل ملموس.

وقال: إن نجاح توظيف الذكاء الاصطناعي يرتكز بشكل أساسي على توافر منصات بيانات متكاملة وقوية، حيث إن فعالية تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعتمد اعتماداً كلياً على جودة البيانات وتنظيمها. ونحن في ستارزبلاي نولي اهتماماً استثنائياً لحوكمة البيانات وإدارتها الاستراتيجية لتعظيم تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستويات رضا المشتركين وتحقيق النمو المستدام للأعمال.

وقال: تتمحور استراتيجيتنا المستقبلية حول رؤية طموحة تستهدف تحويل المنصة إلى الوجهة الرئيسية والأولى للمحتوى الرياضي المتميز في المنطقة، من خلال تطوير منظومة متكاملة من التجارب الرياضية المبتكرة المدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتشمل خططنا التطويرية إثراء المحتوى الرياضي بمجموعة من الميزات المتقدمة، مثل: تقديم لقطات شخصية مخصصة وفق اهتمامات المشاهدين، وتطوير محتوى رياضي تفاعلي بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإنشاء مناطق افتراضية متخصصة للمشجعين مدعومة بإحصائيات تحليلية متطورة، بالإضافة إلى الارتقاء بتجربة المشاهدة عبر تقنيات العرض فائقة الجودة. كما نعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي لتخصيص تجربة المستخدم بشكل أعمق، وتطوير قدراتنا التحليلية للتنبؤ بتفضيلات المشاهدين، ما سيتيح لنا تقديم تجربة مشاهدة رياضية غير مسبوقة تجمع بين المحتوى الحصري عالي الجودة والتفاعل المباشر مع الأحداث الرياضية بأسلوب مبتكر ومتطور.