«فيجن في» تحط الرحال في دبي

بعد أكثر من شهر من عرضها العالمي الأول في شنغهاي، تواصل سيارة «Vision V» ترسيخ حضورها الباهر حول العالم، حيث تنطلق هذه السيارة الاختبارية مع نهاية شهر مايو في جولة عالمية كبرى، وستكون مدينة دبي أولى محطات هذه الرحلة المستقبلية. توفّر «فيجن في» رؤية خلّابة لمستقبل مرسيدس بنز، فهي تعد سيارة ليموزين مفعمة بأرقى درجات الأناقة والفخامة، وهي مصممة لتوفير تجربة تنقّل تتمحور حول مفهوم Private Lounge، الذي يجسد طابع صالات اللاونج الراقية الغنية بوسائل الراحة.

وستعمل مرسيدس-بنز ابتداءً من عام 2026 على طرح بنية Van Architecture الجديدة المصممة خصيصاً لمركبات الفان، وتمتاز هذه البنية بتصميمها المعياري وقابليتها للتوسع، ممهّدة بذلك الطريق لعصر جديد كلياً، كما تتيح هذه البنية الهيكلية تمايزاً واضحاً بين سيارات الليموزين الفاخرة المخصصة للاستخدام الخاص ومركبات النقل التجارية. ونظراً لأهمية تعزيز تجربة العملاء ومنحهم قيمة مضافة، ستعمل مرسيدس-بنز على ضمان قدرة المركبات متعددة الأغراض MVP ومركبات النقل المستقبلية على تلبية احتياجات ومتطلبات عملائها على أكمل وجه، من حيث التصميم والوظائف وسهولة الاستخدام.