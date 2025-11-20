طيران الإمارات وفلاي دبي: شراكة تعزز الربط العالمي وتمنح المسافرين مزايا متنامية

8 حقائق حول أبرز مزايا استمتع بها المسافرون على متن رحلات طيران الإمارات وفلاي دبي حتى الآن

تجسد شراكة طيران الإمارات وفلاي دبي نموذجاً يحتذى في التعاون في قطاع الطيران، إذ تربط ملايين المسافرين بسهولة عبر شبكة عالمية واسعة، وتمنح أعضاء برنامج سكاي واردز الإمارات مزايا مجزية من خلال برنامج الولاء المشترك بين الناقلتين.

وفيما يلي 8 حقائق حول أبرز المزايا التي استمتع بها المسافرون حتى الآن:

شبكة عالمية مفتوحة: تتيح شراكة طيران الإمارات وفلاي دبي شبكة مشتركة تضم 245 وجهة في 103 دول.

2- آفاق أوسع: يمكن لعملاء طيران الإمارات الوصول إلى 103 وجهات إضافية عبر فلاي دبي، بينما يمكن لمسافري فلاي دبي الوصول إلى 107 وجهات فريدة ضمن شبكة طيران الإمارات. وتشمل الوجهات الأكثر طلباً: كاتماندو، باكو، كرابي، بلغراد وزنجبار.

3. وجهات جديدة متزايدة: انضم إلى شبكة طيران الإمارات هذا العام وجهات جديدة مثل: هانغتشو، شينزن، سيام ريب، دا نانغ، كما أطلقت فلاي دبي رحلات إلى كيشيناو، ياش، فيلنيوس، وريغا ونيروبي.

4. نمو ملحوظ في الشراكة: نقلت الناقلتان أكثر من 5 ملايين مسافر عبر رحلات تبادل الرموز خلال العام الماضي وحده، بنمو قدره 10% مقارنة بالعام السابق. ومنذ عام 2017، استفاد أكثر من 22 مليون مسافر من الشبكة المشتركة.

5. تجربة سفر أرقى: ارتفعت حجوزات المقاعد في الدرجات الفاخرة لطيران الإمارات (الأولى، والأعمال والسياحية الممتازة) بنسبة 20% العام الماضي. كما نمت حجوزات الدرجة السياحية الممتازة عبر الشراكة بنسبة 130%.

6. رحلات سلسة: بدءاً من إنجاز إجراءات السفر وتحويل الأمتعة، وصولاً إلى الجداول المحسنة واستخدام المبنى 3 في مطار دبي، صممت كل خطوة لضمان تجربة سفر انسيابية. كما يحظى مسافرو درجة الأعمال على فلاي دبي بخدمات محسنة في المبنى 2، تشمل خدمة الاستقبال والمساعدة، وإنجاز إجراءات السفر في مناطق مخصصة، ومساراً سريعاً عبر الأمن.

7. مكافآت ذات قيمة عالية: يواصل برنامج سكاي واردز طيران الإمارات، برنامج الولاء المشترك بين طيران الإمارات وفلاي دبي والحائز جوائز عالمية، تقديم عملة ولاء موحدة ومكافآت استثنائية. فقد كسب نحو 18 مليون عضو أكثر من 311 مليار ميل واستبدلوا منها 303 مليارات ميل. كما يستفيد أعضاء الفئات البلاتينية، والذهبية والفضية من مزايا إضافية تشمل دخول الصالات، ووزن أمتعة إضافياً، وأولوية إنهاء الإجراءات على الناقلتين.

8. أميال تحقق المزيد: أطلق البرنامج أخيراً مكافآت الكلاسيك، وهي طريقة مبسطة لحجز الرحلات باستخدام عدد ثابت من الأميال. ويمكن استبدال الرحلات على فلاي دبي ابتداءً من 5000 ميل سكاي واردز لأكثر من 130 وجهة، منها وجهات موسمية رائجة مثل ميكونوس وبودروم وأولبيا وغيرها. كما يمنح خيار النقد + الأميال المحسن على فلاي دبي قيمة أكبر، حيث توفر 3500 ميل خصماً بقيمة 100 درهم من سعر التذكرة.

ويستفيد المسافرون من وإلى دبي من استثمارات كلا الناقلتين في منتجاتهما. إذ يواصل برنامج طيران الإمارات الضخم لتحديث 220 طائرة من أسطولها بالكامل وإضافة مقصورات الدرجة السياحية الممتازة. وفي المقابل، أعادت فلاي دبي تحديث 15 طائرة هذا العام ضمن برنامج تحديث أسطولها، إلى جانب إطلاق منطقة مخصصة لتسجيل مسافري درجة الأعمال في المبنى 2، بما يعزز تجربة السفر على الأرض.

وتسيّر طيران الإمارات وفلاي دبي رحلاتهما من وإلى دبي بأسطول يضم 363 طائرة حديثة. ويتكون أسطول طيران الإمارات من 267 طائرة عريضة البدن تشمل طائرات الإيرباص A380 وA350 والبوينج 777، بينما تعتمد فلاي دبي على 96 طائرة من طراز البوينج B737 في تشغيل رحلاتها.

ويواصل قطاع الطيران في دبي دوره المحوري في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما في ذلك الوصول إلى شبكة مشتركة تضم 400 وجهة عالمية انطلاقاً من دبي، مع التزام طيران الإمارات وفلاي دبي بتحقيق هذا الهدف.