طيران الإمارات ورولز رويس ينفذان أعمال صيانة وعمرة محركات أسطول A380 داخلياً

وقعت طيران الإمارات اليوم مذكرة تفاهم مع رولز رويس خلال معرض دبي للطيران 2025، ستتولى بموجبها طيران الإمارات أعمال الصيانة والإصلاح والعمرة لمحركات Trent 900 التي تشغل أسطول طائراتها من طراز الإيرباص A380 اعتباراً من عام 2027. كما مددت طيران الإمارات اتفاقية خدمات TotalCare مع رولز رويس الخاصة بمحركات A380 حتى أربعينات القرن الحالي.

وستبني طيران الإمارات منشأة جديدة مخصصة لهذا الغرض، ومن المتوقع استقبال أول محرك فيها عام 2027. وستتولى الناقلة إنجاز أعمال إصلاح مبيت مروحة المحرك داخل المنشأة، فيما ستحتفظ رولز رويس بقدرات إصلاح الوحدات ضمن شبكتها العالمية.

قال أحمد صفا، رئيس قسم الهندسة والصيانة في طيران الإمارات: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع رولز رويس التي تعزز شراكتنا وتدفعها إلى مرحلة جديدة من التعاون. تتماشى هذه الاتفاقية مع خطة طيران الإمارات لتشغيل أسطول A380 حتى أربعينات القرن الحالي، حيث حرصنا على ضمان قدرات صيانة المحركات داخلياً، وسنعمل بشكل وثيق مع فريقهم لإدخال أحدث تقنيات صيانة وعمرة المحركات إلى منشآتنا ضمن توسعة مركز طيران الإمارات للهندسة والصيانة، بما يشكل إضافة نوعية جديدة لقدرات قطاع الطيران المتنامي في دبي».

وقال بول كينان، مدير عمليات ما بعد البيع للطيران التجاري في رولز رويس: «يمثل إعلان اليوم محطة مهمة أخرى في رحلتنا نحو زيادة قدراتنا العالمية في مجالات الصيانة والإصلاح والعمرة بشكل كبير بحلول 2030. وتضم شبكتنا العالمية مزيجاً قوياً من منشآت تابعة لرولز رويس ومشاريع مشتركة وشراكات استراتيجية مع قادة الصناعة. ويسرنا انضمام طيران الإمارات إلى هذه المنظومة قبيل افتتاح منشأتها الجديدة في عام 2027، حيث ستتيح هذه الاتفاقية تعزيز الطاقة الاستيعابية في شبكة رولز رويس العالمية، كما تؤكد التزامنا بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا حول العالم».

وتعد طيران الإمارات أكبر مشغل لطائرات إيرباص A380، أكبر طائرة ركاب تجارية في الخدمة، حيث تشغل الناقلة 116 طائرة من هذا الطراز ضمن أسطولها. ولا تزال تجربة السفر على متن طائرة الإمارات A380 الخيار المفضل للمسافرين حول العالم بفضل مستويات الراحة الفائقة، ومقصوراتها المميزة، وخدماتها الحصرية.