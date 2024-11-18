مصرف الشارقة الإسلامي يعزز وعي موظفيه بحماية المستهلك

نظم مصرف الشارقة الإسلامي ورشة عمل توعوية مكثفة لموظفي المصرف حول حقوق العملاء والقوانين المنظمة لحماية المستهلك.

جاءت الورشة بمبادرة من فريق وحدة الدعم والمراقبة لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالمصرف، واستهدفت إكساب المشاركين رؤى عميقة حول تعزيز الرقابة التشغيلية وحماية مصالح المستهلكين، مما يعكس التزام المصرف المتواصل بالتميز في الخدمات التشغيلية في مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد.

وتعد هذه المبادرة جزءاً من جهود المصرف لتزويد الفرق القيادية في مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالمهارات والمعارف اللازمة للبيئة المالية وبما يسهم في ترسيخ ثقة العملاء وتزويدهم بأفضل تجربة عملاء، ورفع مستوى الشفافية وتحسين الجودة في الخدمة المقدمة لهم وضمان تقديم الدعم والمساعدة بشكل فاعل، باعتبار الموظفين حلقة الوصل المحورية بين المصرف والأفراد المستفيدين من خدماته.

وركزت الورشة بشكل أساسي على تعريف المشاركين بالقوانين واللوائح التي تحمي حقوق العملاء، مثل حقهم في الحصول على معلومات دقيقة حول الخدمات المالية والمصرفية والشروط والأحكام المرتبطة بها، وتوجيههم بشكل صحيح لمعالجة أية تحديات أو مشاكل تعوق عملية حصولهم على الخدمة بشكل دقيق وسريع وآمن، والاستجابة الفورية لمتطلباتهم بالمستوى الأمثل.