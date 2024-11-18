عبيد الزعابي عضواً بمجلس إدارة المنتدى الزراعي العالمي

تم اختيار الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي – رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية إلى عضوية مجلس إدارة المنتدى الزراعي العالمي (WAF) بمدينة أمستردام - هولندا، جاء ذلك خلال رسالة تهنئة من البروفيسور رودي رابينج - رئيس مجلس إدارة المنتدى الزراعي العالمي، الذي يضم مجلسه نخبة من القادة العالميين الذين يمثلون مختلف البلدان والقطاعات.

ويتمتع الدكتور الزعابي بخبرة واسعة ورؤية متميزة في مجالات عدة، ومسيرة مهنية ممتدة لأكثر من ثلاثة عقود في مجال المحاسبة، المصارف، التمويل والاستثمار مما يجعله إضافة نوعية للمجلس.

ويهدف المنتدى الزراعي العالمي إلى تمكين المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة عبر شراكات تتجاوز الحدود والقطاعات. ويعتبر اختيار سعادة الدكتور الزعابي خطوة محورية في وضع أجندة للتغيير وتعزيز السياسات والابتكارات التي تدعم مسيرة الأمن الغذائي.

واختيار الدكتور الزعابي لعضوية مجلس إدارة المنتدى، سيعزز موقع المنتدى ودوره المحوري في توجيه الأولويات الاستراتيجية. وتعزيز موقع المنتدى لمواجهة التحديات العالمية في قطاع الزراعة، مما يعكس التزام المنتدى بتحقيق تأثير إيجابي ومستدام على الأمن الغذائي وسبل عيش المزارعين.