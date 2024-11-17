«برتڤيل العقارية» تطلق مشروع «باب القصر ريزيدنس في ياس باي»

كشفت شركة برتڤيل للتطوير العقاري، بالشراكة مع سلسلة فنادق باب القصر، عن إطلاق مشروع باب القصر ريزيدنس في ياس باي، بجزيرة ياس في أبوظبي، حيث بدأت الشركة أعمال البناء والمبيعات بالمشروع.

وحصلت الشركة أخيراً على شهادة تسجيل المشروع من دائرة البلديات والنقل في أبوظبي.



وأكدت «برتڤيل» أن السوق العقاري في أبوظبي يشهد نشاطاً ملحوظاً خلال هذه الفترة، وسط إقبال ملحوظ على شراء العقارات بالإمارات، لا سيما من الأجانب، في ظل توالي الكشف عن العديد من المبادرات والإجراءات المحفزة لنشاط الأعمال في الدولة، وهو ما يشجع الشركة على مواصلة خططها لطرح المزيد من المشاريع العقارية الجديدة التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين.



وأوضحت أن انطلاق أعمال البناء بمشروع «باب القصر ريزيدنس في ياس باي» منذ سبتمبر 2024، يعكس حرص «برتڤيل» على تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين والمشترين في مشاريع الشركة، وفي السوق العقاري بالإمارات، والذي يشهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة الحالية.

ويعد «باب القصر ريزيدنس في ياس باي»، المشروع الأول في ياس باي، وجزيرة ياس، الذي يحمل علامة تجارية فندقية، بما يتماشى مع مسيرة النمو والازدهار التي يشهدها القطاع العقاري في أبوظبي.

وكانت برتڤيل للتطوير العقاري قد كشفت أخيراً عن تقدم الأعمال الإنشائية بمشروع «فيل 11» (Ville 11)، الذي أطلقته الشركة مطلع العام الحالي في مدينة مصدر بأبوظبي، ويتألف من 111 وحدة سكنية.