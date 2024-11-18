«التمويل الدولي»: الإمارات تقود نمو اقتصادات دول الخليج

توقع معهد التمويل الدولي قفزة في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الخليج العام المقبل بقيادة الإمارات والسعودية، حيث ستعوض زيادة الإنتاج النفطي أثر التراجع المتوقع في أسعار الخام، مع استمرار النمو القوي للقطاع غير النفطي، لا سيما في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج الست سينمو 4.4% في 2025 مقارنة بـ1% فقط في العام الجاري، مدفوعاً بالاستهلاك الخاص والاستثمارات العامة التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي طويل الأجل.

ورجح معهد التمويل الدولي نمو اقتصاد الكويت بنسبة 2.9 % في العام المقبل وسط توقعات بانكماشه 2.2 % العام الحالي، ونمو اقتصاد البحرين 3.4 % وسلطنة عمان 2.6 % وقطر 1.4 %، بينما ستقود الإمارات والسعودية النمو الاقتصادي في العام المقبل بنسبة 5.1 % و4 % على التوالي.

وأكد التقرير أن الإمارات تواصل لعب دور ريادي في التحول الاقتصادي الخليجي، حيث يُتوقع أن ينمو اقتصادها 4 % في 2024 و5.1 % في العام 2025، مدعوماً بقطاعي السياحة والضيافة المزدهرين، خصوصاً في دبي، إضافة إلى استثمارات ضخمة في الرقمنة والابتكار.

وجذبت الإمارات نحو 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2023، ما يعادل 6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المعدل الأعلى بين الاقتصادات الناشئة عالمياً.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات تظل الوجهة الإقليمية الرئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل البيئة التجارية المواتية، وبنيتها التحتية المتميزة، والاقتصاد المتنوع نسبياً، إلى جانب تنفيذها مجموعة من الإصلاحات الاستراتيجية واللوائح، التي شملت السماح بالملكية الأجنبية بـ100 % في قطاعات استراتيجية، وتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية.

ولا سيما تنظيم قطاع العملات الرقمية، كما أسهمت اللوائح التي أصدرها المصرف المركزي لتنظيم العملات الرقمية، في تعزيز الثقة بين المستثمرين العالميين وجذب مزيد من الاستثمارات؛ ما جعل الإمارات مركزاً إقليمياً للابتكار المالي.

تأثير أسعار النفط

ورغم هذه التوقعات الإيجابية، يُتوقع أن يواجه الاقتصاد الخليجي تحديات بسبب انخفاض أسعار النفط. حيث يُقدر التقرير أن ينخفض متوسط سعر النفط من 80 دولاراً للبرميل في 2023 إلى 70 دولاراً في 2024؛ ما سيؤدي إلى تراجع فائض الحساب الجاري لدول الخليج من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 1.9 % في 2025.

ومن جهة أخرى، قد تؤدي عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة إلى سياسات تزيد إنتاج النفط الأمريكي؛ ما يضغط على أسعار الخام عالمياً.

وفي الوقت ذاته، قد يؤدي فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران إلى تقليل الإمدادات العالمية؛ ما قد يرفع الأسعار إلى 100 دولار للبرميل، إلا أن هذا السيناريو سيؤثر سلباً على صادرات الخليج؛ بسبب انخفاض حجم الشحنات.

توقعات النمو 2025:

الإمارات 5.1 %

السعودية 4 %

البحرين 3.4 %

الكويت 2.9 %

عمان 2.6 %

قطر 1.4 %