«هوراسيس» تنظم اجتماعها الآسيوي في دبي

تستضيف دبي مؤتمر «هوراسيس» الآسيوي، الذي يقوده رائد الأعمال الألماني فرانك يورغن ريشتر، اليوم وغداً، والذي سيكون ضمن قمة الشحن العالمية التي تستضيفها «موانئ دبي العالمية». وسيجمع المؤتمر كبار المديرين التنفيذيين والوزراء الرئيسيين من آسيا لمواصلة مناقشة مستقبل المنطقة الاقتصادي.

ووفقاً لوو فولين، رئيس مجلس إدارة بنك الاستيراد والتصدير الصيني؛ فإنّه على الرغم من حجمه الاقتصادي المتزايد ووتيرة نموه السريع، لا يزال اقتصاد آسيا يواجه مخاطر وأوجه عدم يقين مختلفة مع تراجع محركات النمو الاقتصادي العالمي وتجزئة سلسلة التوريد العالمية بشكل متزايد.

وسيعمل اجتماع هوراسيس الآسيوي على تحديد الاتجاهات التي ستشكل التنمية الاقتصادية لآسيا وتدفعها نحو قصة نمو عالمية جديدة. وقال الدكتور فرانك-يورغن ريتشر رئيس هوراسيس، في بيان: «من خلال حوارات مثمرة تعالج القضايا الصعبة، يمكننا الوصول إلى مستقبل أكثر ازدهاراً ومعالجة النمو الاقتصادي واللامساواة العالمية».

تُعدّ دبي مركزاً اقتصادياً رئيسياً بآسيا، فهي تربط القارة بالشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا. وسيُسلّط اجتماع هوراسيس الآسيوي الضوء على ريادة دبي في آسيا، ودورها المُميز كمركزٍ للابتكار وسلاسل التوريد والتجارة.

سيستكشف هذا المؤتمر، والذي أصبح التجمع السنوي الأبرز لقادة الأعمال الآسيويين ونظرائهم العالميين، مشاريع جديدة مُفيدة، مُستفيداً من دبي كمركزٍ للاستثمار في جميع أنحاء آسيا.