«برايت إيست هولدينغ 1» تستحوذ على «الإمارات جولد»

أعلنت شركة «برايت إيست هولدينغ 1»، المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، استحواذها الكامل على شركة «الإمارات جولد»، العاملة بمجال تكرير وسك الذهب والمعادن الثمينة في دولة الإمارات. يتزامن هذا الاستحواذ مع إعادة إدراج «الإمارات جولد» في قائمة «معيار الإمارات للتسليم الجيد»، ما يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرتها تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانتها شركة مبتكرة ذات توجه عالمي تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد، أبيجيت شاه، الذي اختاره مجلس الإدارة بالإجماع.

وتضع «الإمارات جولد» في استراتيجيتها الجديدة أهدافاً طموحة، تشمل تعزيز استقرار عملياتها التشغيلية، واستعادة علاقاتها مع العملاء، وتنمية الإيرادات، مع توسيع حضورها على المستويين الإقليمي والدولي. وستعمل الشركة أيضاً على زيادة قدراتها في مجالي التذويب والتكرير، وتطوير شراكات استراتيجية داخل القطاع، وتطبيق سياسات امتثال صارمة لضمان الالتزام بأعلى المعايير العالمية في عملياتها كافة.

وفي إطار خططها للتوسع، تعتمد الشركة على أحدث التقنيات لتعزيز قدرتها الإنتاجية. وتشمل الابتكارات الجديدة اعتماد تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام ألياف الليزر لتوفير تصاميم بشكل أكثر دقة وسرعة في الإنتاج، وتركيب فرن صهر عالي السعة بقدرة تصل إلى 2600 درجة مئوية لزيادة إمكاناتها في صهر المعادن، إضافة إلى تطوير تقنيات سك العملات والنقش بالليزر. هذه الجهود تهدف إلى تحسين جودة المنتجات وزيادة الكفاءة، ما يتيح إنتاج عملات وقوالب معدنية تتميز بتصميمات معقدة ودقة استثنائية.

وقال أبيجيت شاه، الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات جولد»: «لقد نجحت «الإمارات جولد» على مدار أكثر من ثلاثة عقود في بناء سمعة متميزة في قطاع المعادن الثمينة بفضل التزامها بأعلى معايير الجودة وثقة عملائها. بدعم من «برايت إيست هولدينغ 1» واستعادة موقعنا في قائمة «معيار الإمارات للتسليم الجيد»، نحن عازمون على تحقيق نقلة نوعية من خلال الابتكار والتميز، وتوسيع نطاق خدماتنا لتقديم قيمة مضافة لعملائنا في جميع أنحاء العالم».

وبفضل خبراتها لأكثر من 30 عاماً، عززت «الإمارات جولد» مكانتها اسماً موثوقاً عالمياً في صناعة المعادن الثمينة، بفضل منتجاتها عالية الجودة وحرصها على تلبية احتياجات العملاء. وبدعم من المالك الجديد، تستعد الشركة لتوسيع آفاقها وتعزيز موقعها في الأسواق العالمية.