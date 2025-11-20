Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
أعمال

الإمارات تخفض حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية في سبتمبر

undefined's profile picture

البيان

دبي

انخفضت حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية إلى نحو 103.3 مليارات دولار خلال سبتمبر 2025، بانخفاض قدره 5.4 مليارات دولار، مقارنة بشهر أغسطس 2025.

وتوزعت استثمارات الإمارات في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر سبتمبر الماضي إلى حوالي 42.7 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل نحو 41% من الإجمالي، وقرابة 60.6 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته نحو 59%.

وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر سبتمبر الماضي، بنحو 1.189 تريليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بقيمة 865.0 مليار دولار.

وارتفعت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 134.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2025، وذلك ﺑ1.2 مليار دولار، مقارنة بشهر أغسطس الماضي. 