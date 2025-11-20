الإمارات تخفض حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية في سبتمبر

انخفضت حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية إلى نحو 103.3 مليارات دولار خلال سبتمبر 2025، بانخفاض قدره 5.4 مليارات دولار، مقارنة بشهر أغسطس 2025.

وتوزعت استثمارات الإمارات في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر سبتمبر الماضي إلى حوالي 42.7 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل نحو 41% من الإجمالي، وقرابة 60.6 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته نحو 59%.

وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر سبتمبر الماضي، بنحو 1.189 تريليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بقيمة 865.0 مليار دولار.

وارتفعت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 134.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2025، وذلك ﺑ1.2 مليار دولار، مقارنة بشهر أغسطس الماضي.