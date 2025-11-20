«دبي المالي العالمي» مركزاً عالمياً للثروات العائلية

ومع اقتراب منطقتنا من انتقال تاريخي للثروات بين الأجيال يقدر بنحو تريليون دولار، يواصل مركز دبي المالي العالمي التزامه بتقديم الحوكمة الرشيدة، وإتاحة الوصول إلى الخبرات والاستشارات.
والهياكل التنظيمية العالمية الرائدة التي تمكن العائلات من الحفاظ على إرثها وتنميته عبر الأجيال. ويمثل مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي استمراراً لهذا النهج وهذه الرسالة، حيث أصبح اليوم منظومة متكاملة مصممة خصيصاً لدعم العائلات لمواكبة بيئة عالمية تتسم بالتعقيد المتزايد».
مبادرات
ومن بين هذه المبادرات «برنامج قادة الجيل القادم»، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركاء من بينهم «برايس ووترهاوس كوبرز»، وشركة «التميمي ومشاركوه»، و«حوكمة».
ومن المقرر إطلاق هذا البرنامج الرائد في أوائل عام 2026، ويهدف لتمكين الجيل القادم من قادة الشركات العائلية. وكشف المركز أيضاً عن منصة رقمية متكاملة تشمل موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً للهواتف المحمولة.
والتي ستوفر وصولاً سلساً إلى خدماته وبرامجه التعليمية ومنشوراته وفعالياته. ويكمل ذلك «خدمات الكونسيرج» (المساعد الشخصي) المقرر إطلاقها، وهي خدمة مصممة خصيصاً لتعزيز القيمة التي يقدمها مركز دبي المالي العالمي للمكاتب العائلية والأفراد ذوي الثروات الضخمة.
ومن المتوقع أن تسهل الاتفاقية المبرمة مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي إجراءات الحصول على التأشيرة الذهبية لأعضاء مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي.
وسيعمل كل من بنك الإمارات دبي الوطني وستاندرد تشارترد وبنك المشرق على توسيع نطاق التعاون مع مركز الثروات العائلية في مجالات التعليم والحوكمة والحلول المالية المخصصة للشركات العائلية.
كما أطلق مركز «مجلس الخبراء الاستشاريين»، وهو مجموعة مختارة من الخبراء الإقليميين والدوليين الذين سيقدمون التوجيه الاستراتيجي للمركز ويعززون دوره.
1250 كياناً عائلياً
وتدير 120 من أغنى العائلات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، مجتمعةً أصولاً تزيد قيمتها على 1.2 تريليون دولار على مستوى العالم، ما يسهم بشكل كبير في اقتصاد دولة الإمارات، حيث يسهم قطاع الشركات العائلية بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف نحو 80% من القوى العاملة الوطنية.