HSBC يعتزم إطلاق الودائع المرمزة للشركات في الإمارات 2026

أعلن بنك HSBC اعتزامه طرح خدمة الودائع المرمزة لعملائه من الشركات في الولايات المتحدة والإمارات خلال النصف الأول من 2026، في خطوة تأتي ضمن توسع البنوك في استخدام تقنيات «البلوكتشين» في المدفوعات.

وبحسب «بلومبرغ» فإن خدمة الودائع المرمزة تمكن العملاء من إرسال الأموال محلياً وعبر الحدود في ثوانٍ وعلى مدار الساعة، بدلاً من الاقتصار على ساعات العمل الرسمية، وفق ما صرح به مانيش كوهلي، الرئيس العالمي لحلول المدفوعات في HSBC، خلال مقابلة صحفية.

وأضاف أن «النظام قد يساعد الشركات الكبرى على إدارة السيولة بشكل أفضل». وأشار كوهلي إلى أن موضوع العملات المستقرة، والنقود الرقمية، والعملات الرقمية اكتسب زخماً كبيراً في الفترة الأخيرة، موضحاً أن البنك يراهن بشكل كبير على هذا القطاع.

وتقدم خدمة الودائع المرمزة من HSBC حالياً في هونغ كونغ وسنغافورة والمملكة المتحدة ولوكسمبورغ، حيث تتم معالجة المعاملات باليورو والجنيه الاسترليني والدولار الأمريكي ودولار هونغ كونغ والدولار السنغافوري.

ومن المقرر إضافة الدرهم الإماراتي العام المقبل عند توسع الخدمة في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لكوهلي. وتأتي الخطوة في وقت تستكشف فيه بنوك كبرى أخرى، مثل دويتشه بنك وسيتي جروب وبانكو سانتاندر كيفية استخدام الأصول الرقمية لتسريع وتحسين كفاءة المدفوعات، بعد صدور قانون جينيوس في الولايات المتحدة الذي يضع إطاراً تنظيمياً للعملات المستقرة، والتي تمثل فئة متنامية من النقود الرقمية.