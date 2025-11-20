شراكة بين صندوق الإمارات للنمو و«دبي الصناعية» لدعم نمو الشركات الصغيرة

أعلن صندوق الإمارات للنمو؛ المنصة الوطنية المتخصصة في تمويل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية عبر رأس المال الاستثماري للنمو والمدعومة من مصرف الإمارات للتنمية، إبرام شراكة استراتيجية مع مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم، بهدف تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.

وحضرت نجلاء المدفع، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لصندوق الإمارات للنمو، وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، الحفل الرسمي لتوقيع الشراكة الاستراتيجية.

حيث وقع عليها خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو، وسعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي.