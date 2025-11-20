«المالية» توقّع الاتفاقية الثانية ضمن مبادرة «صكوك الأفراد» مع «الإمارات دبي الوطني»

وقّعت وزارة المالية الاتفاقية الثانية ضمن مبادرة «صكوك الأفراد» مع بنك الإمارات دبي الوطني، بهدف تمكين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات من الاستثمار في سندات الخزينة وصكوك الخزينة الإسلامية الحكومية عبر منصات رقمية مبتكرة.

وبموجب الاتفاقية، يمكن للمستثمرين الأفراد الاستثمار في سندات الخزينة وصكوك الخزينة الإسلامية الحكومية مجزّأة بفئات مالية صغيرة، بحد أدنى يبلغ 4,000 درهم، انسجاماً مع أهداف وزارة المالية في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشمول المالي داخل الدولة.

وتتيح المنصة للمستثمرين الحاصلين على بطاقة الهوية الإماراتية أو الهوية الرقمية (UAE PASS) التسجيل إلكترونياً، واستكمال متطلبات اعرف عميلك، وإنشاء ملف للمخاطر مباشرة عبر القنوات الرقمية، إلى جانب الاطلاع على شروط سندات الخزينة وصكوك الخزينة وتفاصيل المعاملات بوضوح وشفافية.

وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن انضمام بنك الإمارات دبي الوطني إلى مبادرة «صكوك الأفراد» يمثل مرحلة متقدمة في توسيع نطاق المؤسسات الوطنية المشاركة في المبادرات الوطنية التي تتبناها الوزارة، بما ينسجم مع تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية القائمة على إتاحة أدوات مالية حكومية للأفراد عبر قنوات رقمية.

وأوضح أن المبادرة لا تهدف إلى طرح منتجات استثمارية فحسب، بل تسعى إلى ترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار المستدام لدى المواطنين والمقيمين.

ونوّه بأن التعاون مع المؤسسات المالية الوطنية يعكس التزام الوزارة بتفعيل دور القطاع الخاص في تطوير أدوات مالية مبتكرة ومدعومة حكومياً، ما يسهم في تعميق سوق رأس المال المحلية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «تعكس شراكتنا مع وزارة المالية التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتعزيز أسواق رأس المال المحلية.

فمن خلال إتاحة سندات الخزينة وصكوك الخزينة الإسلامية للمستثمرين الأفراد عبر تطبيق «ENBD X» للهاتف المتحرك، فإننا نسهم في تعزيز سوق الدين المحلي وجعله أكثر حيوية ومرونة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتمويل الإسلامي».

وسيتم إدراج جميع سندات الخزينة وصكوك الخزينة الإسلامية الصادرة عن وزارة المالية على منصة بنك الإمارات دبي الوطني. وسيقوم بنك الإمارات دبي الوطني بإتاحة أدوات مالية سيادية عبر تخصيصات أولية أو من خلال عمليات في السوق الثانوية، بما يمكّن المستثمرين من الاكتتاب أو التداول بسهولة.

كما سينظم البنك جلسات توعية وتثقيف مالية، ويوفر قسماً مخصصاً للأسئلة الشائعة، ويجري استبيانات دورية لآراء المستثمرين لضمان تجربة استثمارية شفافة وسهلة الاستخدام.