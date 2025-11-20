«الطاقة والبنية التحتية» و«إيرباص» تعززان منظومة وقود الطيران المستدام

نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع شركة إيرباص، جلسة التواصل للجنة التنفيذية لوقود الطيران المستدام ووقود الطيران منخفض الكربون.

وذلك على هامش معرض دبي للطيران 2025، بمشاركة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وغابرييل سيميلس، رئيس إيرباص في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد المهندس شريف العلماء أن الإمارات تواصل تعزيز دورها في قيادة مستقبل قطاع الطيران العالمي، من خلال تبني مسارات واضحة لتحقيق الحياد المناخي ورفع مشاركة الوقود المستدام في منظومة النقل الجوي.

وقال: يعكس هذا اللقاء نهج الإمارات القائم على الشراكات، عبر جمع القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز توافر الوقود المستدام، ودعم حلول الوقود منخفض الكربون طويلة المدى، ونأمل أن يخرج جميع الشركاء بتوافق أكبر.