مقر المؤثرين و"‏بايت بلس" يستضيفان الهاكاثون الإبداعي في ‏مجال الذكاء الاصطناعي

استضاف مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، بالتعاون مع ‏BytePlus، فعالية الهاكاثون الإبداعي في مجال الذكاء الاصطناعي، التي جمعت نخبة من ‏صناع المحتوى والمبدعين من أكثر من 20 دولة حول العالم. ‏

وشكّل الحدث منصة لاستكشاف مستقبل سرد القصص وصناعة المحتوى عبر تقنيات ‏الذكاء الاصطناعي التوليدي، باستخدام منصتي ‏Seedream‏ وSeedance‏ المبتكرتين من ‏BytePlus، اللتين مكّنتا المشاركين من ابتكار تصاميم بصرية متقنة وسرديات سينمائية ‏ومفاهيم وسائط هجينة دفعت حدود الإبداع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.‏

وحصل المشاركون على رصيد بقيمة 50 ألف دولار لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في ‏منصتي ‏Seedream‏ وSeedance‏ لإنتاج الفيديوهات والصور، إضافة إلى 9 آلاف دولار ‏مكافآت نقدية، تقديراً لأبرز الابتكارات والرؤى الفنية والتميّز التقني.‏

وتمكن المشاركون خلال فترة الهاكاثون من إنتاج مئات الفيديوهات وآلاف الصور باستخدام ‏تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليصل إجمالي المحتوى الأصلي المُنتَج إلى أكثر من 80 ساعة.‏

وأشاد لونغ لي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في ‏BytePlus، بمستوى الإبداع ‏الذي قدمه المشاركون قائلاً: "جاءت الأعمال المقدّمة على مستوى رفيع من الجودة والابتكار، ‏حيث أظهر المبدعون إمكانيات منصتي ‏Seedance‏ وSeedream‏ بشكل لافت، وأسهموا في ‏تعزيز الوعي بقدراتهما. لقد برهنت هذه التجربة على أن اجتماع التقنيات المتقدمة مع ‏الخيال الإبداعي قادر على إنتاج تجارب فنية مبتكرة". ‏

تطوير المهارات

بدوره قال الدكتور محمد الغفلي مدير مقر المؤثرين: "تجسّد شراكة مقر المؤثرين مع ‏BytePlus‏ رؤيتنا في تمكين صُنّاع المحتوى وتزويدهم بأدوات ذكاء اصطناعي متقدمة تعزز ‏قدراتهم في سرد القصص والتعبير البصري بأسلوب مبتكر. وقد أسهم الهاكاثون في تحويل ‏أفكار المشاركين إلى أعمال سينمائية عالية الجودة خلال أيام قليلة، ما يعكس التزام المقر ‏بدعم الإبداع وبناء جيل جديد من المبدعين قادر على المنافسة عالمياً"، مشيراً إلى أن هذه ‏الشراكة ما هي إلا بداية لتعاون طويل الأمد يهدف إلى تطوير مهارات صُنّاع المحتوى. ‏

جلسات تدريب مباشرة ‏

وقاد الهاكاثون فيفيك جانش، المستشار التقني الرئيسي في ‏BytePlus، الذي قدّم للمشاركين ‏إرشاداً عملياً، وجلسات تدريب مباشرة، وتوجيهاً شخصياً مكثفاً. وقد ساهمت خبرته في ‏هندسة التعليمات والسرد القصصي وتصميم الذكاء الاصطناعي المسؤول في تمكين ‏المشاركين من تطوير مهاراتهم وإنتاج أعمال احترافية متميزة.‏

وقد حصلت رابعة حسن شريف على المركز الأول وجائزة قدرها 4,000 دولار، عن عملها ‏الذي تناول قصة مؤثرة حول مفهوم السعادة، باستخدام منصتي ‏Seedream‏ وSeedance‏.‏

فيما نال محمد شفيق ومامادو عبد الناصر المركز الثاني وجائزة 3,000 دولار عن عمل ‏مستوحى من الفلكلورين الهندي والأفريقي بأسلوب ثقافي جذاب.‏

في حين نال المركز الثالث وجائزة 2,000 دولار كل من رابيا جيليك وخورخي سانشيز، عن ‏محتوى إبداعي مستوحى من دبي، أبرز طابعها النابض بالحياة من خلال الذكاء الاصطناعي ‏التوليدي.‏

ويُعدّ "الهاكاثون الإبداعي العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي" محطة بارزة تعكس التوجه ‏نحو تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في الصناعات الإبداعية، وتؤكد كيف يمكن للتقنيات ‏المتقدمة والتعاون العالمي أن يُسهما في إعادة تشكيل مستقبل الإعلام وصناعة المحتوى ‏المرئي على مستوى العالم. ‏

يذكر أن شركة التكنولوجيا العالمية (‏BytePlus‏)، التابعة لمجموعة (‏ByteDance‏) المالكة ‏لتطبيق تيك توك (‏TikTok‏)، تأسست في عام 2021 وتتخذ من سنغافورة مقرًا رئيسيًا لها، ‏وتركّز على تمكين المؤسسات من تسريع رحلتها في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.‏

وتقدّم الشركة حلولاً متقدمة تشمل محركات التوصية الذكية، وتحليلات البيانات في الزمن ‏الحقيقي، وخدمات الحوسبة السحابية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مستندة ‏إلى الخبرة التقنية التي طوّرتها ‏ByteDance‏ لخدمة مئات الملايين من المستخدمين عالميًا.‏

وتمكّن شركة ‏BytePlus‏ بفضل بنيتها التحتية العالمية، الشركات في قطاعات التجارة ‏الإلكترونية والإعلام والتعليم من بناء تجارب رقمية أكثر تأثيراً وفعالية.‏