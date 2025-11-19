تعاون بين مشروع محمد بن راشد للطيران و«البرج القابضة» لتسهيل خدمات المستثمرين العالميين

وقع مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب اتفاقية استراتيجية مع «البرج القابضة»، المشغل لـ«دبي هب» في العاصمة البريطانية لندن، وهو مركز متخصص يقدم خدمات استشارية وتنفيذية متكاملة للمستثمرين والشركات والأفراد حول العالم، ضمن منصة موحدة تسهل رحلتهم الاستثمارية وتدعمها بكفاءة وسلاسة، ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للأعمال.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز سهولة الوصول إلى منظومة الطيران في دبي وتبسيط الخدمات الحكومية المرتبطة بالمستثمرين الدوليين والشركات ورواد الأعمال الراغبين في تأسيس أعمالهم أو توسيع نشاطهم داخل الإمارة.

جرى توقيع الاتفاقية خلال فعاليات «معرض دبي للطيران 2025»، بين طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، وعبد العزيز الشيخ، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبرج القابضة، بحضور سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل مركز «دبي هب» بوابة دولية لمشروع محمد بن راشد للطيران، لتوفير خدمات حكومية متكاملة لقطاع الطيران العالمي تشمل تأسيس الأعمال، وإصدار التراخيص، وتسهيل إجراءات التأشيرات، إضافة إلى خدمات التوثيق والاستشارات القانونية والتجارية، ما يعزز الجهود المشتركة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطيران في دبي.

وسيستفيد مشروع محمد بن راشد للطيران من الانتشار الدولي لشبكة «دبي هب» للتعريف بمقومات المنظومة المتكاملة التي يقدمها، من بنية تحتية متطورة ومرافق حديثة وخدمات مخصصة للمستثمرين، إلى جانب تسهيل التعاملات الحكومية للمتعاملين في الخارج عبر قنوات موحدة.

وقال طحنون سيف: تمثل هذه الشراكة خطوة جديدة في استراتيجيتنا لتعزيز حضور دبي العالمي واستقطاب الاستثمارات النوعية إلى منظومة الطيران المتكاملة التي نطورها. ومن خلال تعاوننا مع «دبي هب»، نهدف إلى تمكين المستثمرين وأصحاب الأعمال في قطاع الطيران من الوصول السهل والمباشر إلى خدمات الحكومة وفرص النمو في دبي.

من جانبه، قال عبد العزيز الشيخ: نفخر بهذه الشراكة مع مشروع محمد بن راشد للطيران، والتي تتيح لنا توسيع نطاق الخدمات والقيمة المضافة التي تقدمها المؤسسات في دبي للعملاء خارج الإمارات العربية المتحدة. ويوفر هذا التعاون نموذجاً متكاملاً يربط المستثمرين الدوليين ببيئة الأعمال المزدهرة في الإمارة، عبر منظومة تعتمد على الكفاءة والشفافية وسرعة الإنجاز.

وتعد هذه الشراكة محطة جديدة في جهود تعزيز منظومة تسهيل الاستثمار الأجنبي في دبي، وترسيخ مكانتها وجهة رائدة للأعمال والابتكار والتميز في قطاع الطيران.