«إمارات» تستعرض خدمات علامتها التجارية «اموجيت» لتزويد وقود الطائرات

أكدت شركة الإمارات للبترول «إمارات» خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران 2025 على قوة أعمالها في مجال وقود الطائرات، ممثلة بعلامتها التجارية المختصة بالطيران التجاري «اموجيت»، والتي تعتبر واحدة من أبرز مقدمي خدمات تزويد الطائرات بالوقود في مطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي. واستضافت «اموجيت» خلال المعرض ممثلين من أبرز شركات الطيران والمطارات وشركاء القطاع.

ويعد وقود الطائرات ركيزة أساسية في محفظة أعمال «إمارات» المتنوعة، حيث تفخر الشركة بخدمة قطاع الطيران الإماراتي الرائد عالمياً وتزويده بوقود الطائرات منذ عام 1992 من خلال علامتها التجارية «اموجيت». واليوم، توفر «اموجيت» وقود الطائرات للعديد من خطوط الطيران الدولية الرائدة العاملة في مطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي، كما تقدم خدمات تزويد الطائرات بالوقود الحائزة على العديد من الجوائز، والمستندة إلى أعلى معايير السلامة والموثوقية والتميز في الخدمة.

وقال علي خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول «إمارات»: يشكل معرض دبي للطيران منصة مثلى لاستعراض أنشطة «اموجيت». وقد كنا لأكثر من ثلاثة عقود جزءاً من مسيرة نمو وتطور قطاع الطيران في دولة الإمارات، وأسهمنا في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للسفر والشحن الجوي. ومن خلال علامتنا التجارية «اموجيت»، نجمع بين البنية التحتية المتطورة ومعايير السلامة الصارمة والانضباط التشغيلي بالإضافة إلى عقلية الشراكة التي تركز في صميمها على شبكة عملائنا ودعم تطلعاتهم الطموحة للنمو. ونؤكد من خلال مشاركتنا في المعرض على التزامنا الراسخ بدعم منظومة الطيران واستكشاف فرص التعاون الجديدة لبلورة مستقبل الربط الجوي في المنطقة.

وتركز «اموجيت» في معرض دبي للطيران 2025 على توطيد علاقاتها القائمة وعقد شراكات جديدة مع شركات الطيران والشحن، والمطارات، وشركات الخدمات اللوجستية من جميع أنحاء المنطقة وخارجها. ويأتي ذلك في أعقاب الاتفاقية الموقعة بين «اموجيت» والإمارات للشحن الجوي في يوليو 2024، والتي تهدف إلى تزويد خطوط الشحن التابعة للشركة بوقود الطائرات في مطار آل مكتوم الدولي. وتعد هذه الاتفاقية نموذجاً ناجحاً للتعاون الاستراتيجي الذي تتطلع «اموجيت» إلى تعزيزه وتوسيع نطاقه خلال المعرض.

وقال المهندس سالم بن سلوم، نائب رئيس مبيعات الطيران في «إمارات»: يتمثل وعد «اموجيت» في توفير وقود الطائرات بطرق آمنة وموثوقة وفعالة. وفي ضوء البيئات الصعبة والمتطلبة التي يعمل فيها عملاؤنا، فهم يعتمدون علينا لإنجاز مهامهم في مواعيدها المقررة وتحقيق التميز التقني المطلوب والاستجابة السريعة لمتطلباتهم في كل رحلة. ونركز خلال معرض دبي للطيران 2025 على الإصغاء لرغبات شركائنا، وفهم احتياجاتهم التشغيلية المتطورة، وتحديد الأساليب المناسبة لدعمهم، سواء من خلال عقد اتفاقيات توريد طويلة الأجل، أو توسيع نطاق خدماتنا المباشرة للطائرات، أو عقد شراكات جديدة مع المطارات والمشغلين في جميع أنحاء المنطقة. وندعو شركاءنا الحاليين والمحتملين إلى زيارة جناحنا لبحث دور «اموجيت» في دعم خططهم المستقبلية.