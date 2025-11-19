تعاون «محمد بن راشد للفضاء» و«جي إي إيروسبيس» لتطوير المواهب الإماراتية

وقّعت شركة «جي إي إيروسبيس» مذكرة تفاهم مع مركز محمد بن راشد للفضاء، لتعزيز التعاون بمجال تطوير المواهب، وحفز أنشطة البحث والابتكار في قطاع الفضاء بدولة الإمارات. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى دعم رؤية الدولة بتحقيق الريادية العلمية والتكنولوجية، والنهوض بقدراتها في مجالي استكشاف الفضاء والدراسات البيئية.

يدمج هذا التعاون بين خبرات وموارد مركز تكنولوجيا الشرق الأوسط (MTC) في دبي، التابع لــ «جي إي إيروسبيس»، وقدرات مركز محمد بن راشد للفضاء المتطورة في مجال الرصد البيئي بالأقمار الصناعية. وسيتعاون الطرفان لتنفيذ مبادرات تتضمن تطوير المواهب الإماراتية عبر برنامج «جي إي إيروسبيس» للتدريب المهني المبكر، الممتد لـ 24 شهراً، واستكشاف سبل التعاون بمجال الأبحاث مع المركز البحثي الرائد للشركة في مدينة نيويورك، بالإضافة إلى إجراء دراسات متعلقة بالغلاف الجوي، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات المرتبطة بالكفاءة التشغيلية والابتكار.

وقال سالم حميد المري المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: يعكس تعاوننا مع «جي إي إيروسبيس»، التزاماً عملياً ببناء القدرات التي يتطلبها عملنا. فمن خلال الجمع بين الموارد والخبرات، نوفر فرصاً تدعم النمو التقني، وتعزز جهودنا البحثية، وتسهم في تطوير المواهب الإماراتية الناشئة. كما تتيح لنا هذه الشراكة تطوير مشاريع تستفيد من المعرفة المشتركة، ونقاط القوة المتكاملة لدى الجانبين، بما يضمن جدوى وفعالية النتائج واستدامتها.

ويلعب مركز محمد بن راشد للفضاء دوراً فاعلاً في تعزيز قدرات الدولة بمجال استكشاف الفضاء، ويتجلى ذلك في مبادراته الريادية، مثل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، وتطوير تقنيات الأقمار الصناعية المتقدمة. وبموجب هذه الشراكة، يتعاون الطرفان في إجراء أبحاث ريادية، تشمل دراسات الغلاف الجوي، بالاستفادة من بيانات الأقمار الصناعية التي يوفرها مركز محمد بن راشد للفضاء، وخبرة «جي إي إيروسبيس» المتميزة.

من جانبه، قال عزيز قليلات الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «جي إي إيروسبيس» في منطقة الشرق الأوسط وتركيا ورابطة الدول المستقلة: تفخر «جي إي إيروسبيس»، بشراكتها مع مركز محمد بن راشد للفضاء، التي تصب في خدمة رؤية الإمارات الطموحة لدفع عجلة التقدم العلمي والتكنولوجي. ويؤكد هذا التعاون التزامنا الراسخ بتمكين الجيل القادم من المواهب الإماراتية، وحفز جهود البحث والابتكار، بما يعزز ريادة المنطقة في قطاع الفضاء العالمي.

وبموجب المذكرة، تقدم «جي إي إيروسبيس» لمركز محمد بن راشد للفضاء، تدريباً وفق نموذج Lean، يدعم الكفاءة التشغيلية، ويرسخ ثقافة التحسين المستمر في المركز. وتنسجم هذه المبادرة مع طموحات دولة الإمارات في مجالي الابتكار والاستدامة، وتدعم ترسيخ مكانتها في طليعة التطورات التكنولوجية في قطاع الفضاء العالمي.