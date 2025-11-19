فلاي دبي تختار نظام أستروفا للترفيه الجوي من باناسونيك أفيونيكس

أعلنت فلاي دبي اليوم عن اختيار نظام أستروفا للترفيه الجوي من ​ باناسونيك أفيونيكس لأسطول طائراتها من طراز بوينج 787 دريملاينر.

وتم الإعلان عن الاتفاقية مع شركة باناسونيك أفيونيكس، المزود العالمي الرائد لحلول التفاعل والاتصال على متن الطائرة، خلال معرض دبي للطيران 2025. والتي تشمل 30 طائرة بوينج 9-787 قيد الطلب، ما يؤكد التزام الناقلة بالاستثمار في المنتجات والتقنيات التي تحسن تجربة عملائها على متن أسطولها المتنامي. ​

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال دانيال كيريسون، نائب الرئيس الأول لعمليات الرحلات الجوية في فلاي دبي: "يعد اختيار نظام أستروفا الترفيهي الجوي من باناسونيك امتداداً طبيعياً لالتزامنا بالابتكار وتركيزنا على تقديم تجربة عملاء متميزة. يمنحنا أستروفا منصة لتقديم محتوى أغنى، وخصوصيبة ذكية، وواجهة استخدام أكثر سهولة، تضفي على الرحلة رونقاً خاصاً. نحن سعداء لتقديم هذا الجيل الجديد من الترفيه الجوي لعملائنا على متن طائرة بوينج 787 دريملاينر عند انضمامها إلى أسطولنا".

وقال هيرنان عباس، نائب رئيس المبيعات العالمية في باناسونيك أفيونيكس: "نحن متحمسون لدعم فلاي دبي في سعيها لتعزيز تجربة المسافرين على متن أسطولها. صمم أستروفا لتقديم تجربة ترفيهية غامرة لا مثيل لها، بينما سيمكن كونفيريكس فلاي دبي من تعظيم التفاعل الرقمي، وتعزيز الولاء، وتحسين الكفاءة التشغيلية".

وأضاف عباس: "نفخر بأن حلول باناسونيك أفيونيكس ستلعب دوراً محورياً في مساعدة إحدى أسرع شركات الطيران نمواً في الشرق الأوسط على تقديم أعلى مستويات الخدمة والراحة والتفاعل لمسافريها".

سترتقي أستروفا بتجربة فلاي دبي على متن رحلاتها من خلال توفير تجربة ممتعة، تتميز بشاشات OLED HDR10+ بدقة عالية (4K) الرائدة في هذا المجال، والتي توفر صوراً مذهلة بجودة سينمائية وصوتاً فائق الجودة، مدعومة بأحدث تقنيات بلوتوث من باناسونيك أفيونيكس. سيتم استخدام مجموعة متنوعة من أحجام شاشات أستروفا في جميع مقصورات فلاي دبي، بما في ذلك شاشة مقاس 22 بوصة في درجة الأعمال.

سيستفيد المسافرون مع فلاي دبي أيضاً من منفذ USB-C بقوة تصل إلى 67 واط في كل مقعد، ما يتيح الشحن السريع للهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة المتوافقة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الشخصية طوال جميع مراحل الرحلة. كما تتميز أستروفا بإضاءة LED قابلة للبرمجة، ما يمكن فلاي دبي من تعزيز تجربة مسافريها بشكل أكبر مع تصميم بيئة المقصورة لتوفير أقصى درجات الراحة في الأجواء.

ستوفر كونفيريكس، وهي منصة مبتكرة ومفتوحة لاستضافة التطبيقات، لفلاي دبي حلاً متكاملاً على مستوى الطائرة للخدمات غير المتعلقة للسلامة. على متن كل طائرة من طائرات فلاي دبي، ستدعم كونفيريكس جميع عمليات تكامل الترفيه والاتصال على متن الطائرة (IFEC) وعمليات المقصورة والمطبخ، والإضاءة، وغيرها من التطبيقات داخل المقصورة. كما ستتمكن فلاي دبي من استخدام المنصة لمراقبة بيانات الطائرة، وتحسين عمليات الطاقم، وإدارة مخزون المقصورة، وتحسين صيانة الطائرات.

ستوفر محفظة باناسونيك الرقمية الرائدة في قطاع الطيران لفلاي دبي مجموعة مختارة من الخدمات الرقمية في القطاع. وبتكاملها مع زيرو تاتش، تعمل تقنية باناسونيك أفيونيكس المتطورة لتقديم المحتوى على أتمتة تحميل المحتوى الرقمي والبرامج على مستوى الأسطول والتي تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية.