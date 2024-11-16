التحول الرقمي يغيّر سلوك المستهلك في الإمارات



قال عارف يحيى، رئيس شراكات الأعمال لتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية في حلول الأعمال العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منصة «تيك توك»، إن سلوك المستهلك وسوق التجزئة في دولة الإمارات يشهد تطورات ملحوظة خلال موسم التسوق الأخير 2024 بفضل التحول الرقمي.



وأضاف أنه مع اقتراب موسم التسوق الأخير لعام 2024، يشهد قطاع التجزئة في الإمارات تطورات ملحوظة، مدفوعة بالتحول الرقمي المستمر وتطور سلوك المستهلك. أصبحت تجربة التسوق الآن أكثر تكاملاً بين القنوات الإلكترونية والمتاجر التقليدية، حيث بات المستهلكون يبحثون عن راحة أكبر وتفاعلات شخصية ومكافآت فورية.



وأوضح أن التطورات الرقمية التي تشهدها الإمارات بشكل مستدام تدفع شركات التجزئة والعلامات التجارية إلى اعتماد استراتيجيات وحملات تفاعلية مع المستهلك؛ إذ يتطلّب التغير الكبير في السلوك الاستهلاكي تكثيف جهودها في تحسين تجارب العملاء الرقمية، وتقديم خدمات أكثر ابتكاراً. على سبيل المثال، أصبح التسويق القائم على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات أداة أساسية للشركات لتوقع احتياجات العملاء، وتقديم توصيات فورية ومنتجات جديدة تُلبّي تلك الاحتياجات.



وأضاف: يشير التحول الرقمي إلى تزايد الاعتماد على التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الهواتف الذكية، وهو ما أدى إلى تغير في عادات التسوق بشكل ملحوظ. يتوقّع المستهلكون اليوم تجارب مخصصة بناءً على تفضيلاتهم وسلوكهم الشرائي السابق، مما يدفع شركات التجزئة لتبني استراتيجيات تعتمد على البيانات لتقديم عروض مخصصة وتلبية احتياجات كل عميل.

وأردف قائلاً: سيكون على شركات التجزئة في الإمارات الاستعداد بشكل أفضل لمواكبة هذه الاتجاهات مع دخول موسم التسوق الأخير من العام، حيث أصبح تقديم تجارب تسوق مدمجة ومتنوعة أمراً حتمياً للحفاظ على التنافسية في سوق يشهد تغيرات متسارعة. من المتوقع أن يشهد الربع الأخير من العام في الدولة طفرة في التسوق في ظل حرص انتقال العلامات التجارية من العروض الترويجية قصيرة المدى إلى بناء تجارب تفاعلية مع المستهلكين على مدار العام، والاستفادة من مشهد التسوق المتطور.



ووفقاً لتقرير التسوق الأخير الصادر عن منصة «تيك توك»، فمن المتوقع أن يصل موسم التسوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ذروته هذا العام. وتحافظ العلامات التجارية على مشاركة المستهلكين المستمرة من خلال الحملات المبتكرة، حيث أعرب 67% من المتسوقين عن احتمال الشراء بعد رؤية إعلان على المنصة.



ومع تزايد القدرة الشرائية عبر مختلف الفئات المتنوعة في الإمارات، لم يعد المستهلكون ينتظرون مواسم المبيعات التقليدية مثل صفقات «الجمعة البيضاء» و«الاثنين الإلكتروني» لإجراء عمليات الشراء. وقد أسهمت التحولات بين الأجيال في تشكيل السوق بشكل أكبر، حيث تصدر المتسوقون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عاماً معظم المعاملات عبر الإنترنت، وخاصة في فئات الجمال والنظافة والأزياء والألعاب الإلكترونية.



ومع ارتفاع ثقة المستهلك في التسوق عبر الإنترنت وتطوّر السوق، يُمكن للعلامات التجارية الاستفادة من الرؤى والبيانات المُحدّثة باستمرار من قبل منصّة «تيك توك» لتطوير استراتيجيات أكثر فاعلية واستدامة. يكمن سر النجاح في التفاعل المبكر والمستمر والحضور المتواصل، مع الاستفادة من الأدوات الإبداعية التي توفّرها المنصّة. ومع اقتراب الربع الرابع من العام، فإن العلامات التجارية تمتلك فرصة رائعة لتقديم القيمة وبناء الولاء الدائم، وتحقيق عوائد كبيرة.