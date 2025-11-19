خطاب نوايا بين «أمرك» و«لوكهيد مارتن» لتعزيز قدرات الصيانة والإصلاح

وقّع المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعَمرة «أمرك»، و«لوكهيد مارتن»، خطاب نوايا خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2025، تجسيداً لشراكتهما الراسخة والتزامهما المشترك بتطوير قدرات دعم وصيانة الطائرات في دولة الإمارات والمنطقة.

وأعربت الشركتان عن رغبتهما المشتركة في استكشاف مجالات تعاون جديدة، ولا سيما في مجال خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لدعم الشركاء الرئيسيين المشغّلين للطائرات على مستوى دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيركّز التعاون على الاستفادة من قدرات الصيانة والإصلاح والعمرة الوطنية وتوسعة نطاقها، وتعزيز الخبرات التقنية، ودعم فرص النمو في قطاعي الطيران والدفاع.

وقال جاسم المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «أمرك»: «تعكس شراكتنا مع «لوكهيد مارتن» رؤيتنا المشتركة نحو التميز والابتكار في مجال الطيران الدفاعي، في خطوة تستكمل مسيرة التعاون الطويلة الأمد بين الجانبين عبر مختلف الخدمات الرئيسية لقطاع الطيران».