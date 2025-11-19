اتفاقية مساطحة بين «سند» و«مطارات أبوظبي» لدعم صناعة الطيران في العين

وقّعت مجموعة سند، الشركة العاملة في مجال هندسة الطيران وحلول إدارة الأصول والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار أمس اتفاقية مساطحة طويلة الأمد مع «مطارات أبوظبي».

وبحضور الدكتور بخيت الكثيري من شركة مبادلة للاستثمار، وإيلينا سورليني من مطارات أبوظبي، جرت مراسم توقيع الاتفاقية. ووقعها عن مجموعة «سند» منصور جناحي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي، فيما وقعت إيلينا سورليني».

وبموجب الاتفاقية التي تبلغ مدتها خمسين عاماً، سيتم تخصيص قطعتي أرض استراتيجيتين بمساحة إجمالية قدرها 70,000 متر مربع ضمن مجمع نبراس للطيران في مدينة العين.

وسيشكّل الموقعان قاعدة رئيسة لتطوير مشروعات «سند» المستقبلية في قطاع الطيران، بما في ذلك إنشاء مركز صيانة وإصلاح وعَمرة محركات «جي تي إف» من «برات أند ويتني»، ومجمع لاختبار المحركات مكون من وحدتين. إضافة إلى ذلك، ستكون هذه الاتفاقية أساساً متيناً لدعم خطط «سند» للتوسع المستقبلي.

وفضلاً عن ذلك، ستسهم هذه الاتفاقية الاستراتيجية في ترسيخ مكانة مدينة العين مركزاً للتميز في قطاع الطيران، وتدعم استراتيجية أبوظبي الصناعية الرامية إلى تعزيز موقع الإمارة مركزاً عالمياً للطيران والصناعات المتقدمة.

وتعمل «سند» و«مطارات أبوظبي» على قيادة الرؤية الوطنية طويلة الأمد لبناء منظومة طيران عالمية المستوى تُسهم في تحقيق النمو الصناعي المستدام والتنويع الاقتصادي القائم على الابتكار. وتشكل هذه الاتفاقية محطة رئيسة في خطط «سند» التوسعية التي تجمع بين التعاون الاستراتيجي مع مُصنّعي المعدات الأصلية العالميين، وشركات الطيران، والجهات المعنية بالقطاع.