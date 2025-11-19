«كالدس» تدشن طائرة «بدر- 250» الهجومية الخفيفة المصنعة بالكامل في الإمارات

دشنت مجموعة «كالدس» القابضة المتخصصة في تطوير وتصنيع المنتجات والحلول الدفاعية ومقرها أبوظبي، الطائرة الهجومية الخفيفة «بدر- 250» الأولى من نوعها التي يتم تطويرها وتصنيعها بالكامل بالإمارات بأيادٍ وكفاءات إماراتية وذلك بمعرض دبي للطيران.

وجاءت الخطوة عقب إتمام الطائرة أولى تجارب الطيران بنجاح. واجتازت الطائرة المقررات التأهيلية والبرامج الاختبارية المعتمدة بنجاح واستوفت متطلبات لوائح صلاحية الطيران العسكري الإماراتية لتحصل على تصريح الطيران العسكري وصلاحية الطيران من الهيئة العسكرية للسلامة الجوية بالإمارات.

والطائرة متعددة المهام ومزودة بتقنيات وأنظمة متطورة عالية الدقة تعد الأكثر تقدماً في مجال صناعة الطيران عالميا. وتم تصميم الطائرة للمهام القتالية مثل توفير الإسناد الجوي القريب ومهام المراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية، وتوفير الدعم الجوي المستمر، والتدريب المتقدم.

وقال الدكتور خليفة البلوشي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «كالدس» القابضة: «الطائرة هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات والمنطقة، في إنجاز يُجسّد ريادتنا في تصميم وإنتاج وتسليم أنظمة طيران متقدمة بمعايير عالمية.

وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في تمكين الصناعات الدفاعية الوطنية وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في هذا القطاع الحيوي».