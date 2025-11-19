تعاون «إيدج» و«ريبوبليكورب» بقيمة 7 مليارات دولار لتعزيز الصناعات الدفاعية في إندونيسيا

أعلنت «إيدج»، إحدى أبرز مجموعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع في العالم، توقيع اتفاقية تعاون مع «ريبوبليكورب»، الشركة الإندونيسية العاملة في مجال الدفاع، وذلك خلال معرض دبي للطيران 2025.

وتشمل الاتفاقية نقل التكنولوجيا والإنتاج محلياً ومشاريع التطوير المشترك، وبرنامجاً شاملاً لتحديث القوات المسلحة الإندونيسية. ويعد هذا التعاون أكبر برنامج دولي لمجموعة «إيدج» حتى الآن، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للتمويل وحزم المشتريات 7 مليارات دولار، مُقدّمة عبر الإمارات لدعم تحديث القدرات الدفاعية لإندونيسيا، وتعزيز قدراتها التكنولوجية، وتمكين صناعتها الدفاعية الوطنية.

ويتضمن التعاون مجموعة واسعة من الأنظمة الدفاعية المتقدمة، أبرزها نظام الدفاع الجوي الصاروخي «SKYKNIGHT»، ومركبات القتال المدرعة من الجيل الجديد، وزوارق هجومية غير مأهولة بتقنية التخفي والدفاع السيبراني.

إضافة إلى قدرات إنتاج ذخائر الأسلحة الخفيفة، ما يشكل ركيزة أساسية في مسيرة إندونيسيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الدفاعي وشبكة سلسلة التوريد العالمية لدولة الإمارات. وقال حمد المرار، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج:

«تُعد هذه المبادرة الدفاعية محطة استراتيجية في مسار توسع المجموعة دوليا. ومن خلال تعاوننا مع «ريبوبليكورب»، نُسهم في تطوير منظومة دفاعية متقدمة ومستدامة تُعزز الأمن القومي الإندونيسي وتدعم نمو قطاعها الصناعي».