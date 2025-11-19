معرض دبي للطيران يسلط الضوء على الشراكات الدولية ومستقبل الفضاء

انطلقت فعاليات اليوم الثاني لجناح الفضاء في «معرض دبي للطيران»، الذي يستمر حتى 21 نوفمبر الجاري، واشتمل على توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم داخل الجناح.

شملت الاتفاقيات الاستراتيجية توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة جزر المالديف للبحوث الفضائية، وشركة «أليانسنس» الوطنية، إحدى شركات برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية، بهدف دعم تطوير القدرات الفضائية السيادية لجزر المالديف وتعزيز الابتكارات المتقدمة في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة في البحث والتطوير، وتطوير التقنيات المتقدمة، وبناء شراكة طويلة المدى.

كما شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بين شركة «مداري سبيس» الوطنية وشركة «إينوسبيس» الكورية الجنوبية، المزود الرائد عالمياً لخدمات الإطلاق، بهدف تعزيز تطوير البنية التحتية للبيانات الفضائية وتوطيد التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية.

وتدعم الاتفاقية دخول «مداري» إلى السوق الكورية، إلى جانب تسهيل الوصول إلى الجهات الحكومية المعنية، بما يعزز التعاون في أمن البيانات، والمهام المتقدمة، وتطوير تقنيات الفضاء.

وركز برنامج فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الفضاء على تعزيز التعاون الدولي، واستعراض الاستراتيجية الإقليمية لقطاع الفضاء، إضافة إلى مناقشة التقاطع الحيوي بين تكنولوجيا الفضاء واحتياجات الأرض.

وذلك بمشاركة واسعة لمسؤولين حكوميين رفيعي مستوى، ورؤساء وكالات فضاء، وقادة من القطاع الخاص، إلى جانب تنظيم جلسات حوارية ونقاشية ومحاضرات ومقابلات متخصصة.

وانطلقت الجلسة الافتتاحية تحت عنوان «صياغة آفاق جديدة عبر الشراكات العالمية»، حيث ناقشت تحول صناعة الفضاء ودور وكالات الفضاء والسلطات الحكومية في تأسيس الاقتصاد الفضائي الجديد، إلى جانب التركيز على الأولويات الاستراتيجية، وأهمية وضع قواعد للسلوك في الفضاء، والذكرى السنوية الخامسة لاتفاقيات أرتميس.