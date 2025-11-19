أسبوع أبوظبي المالي يستضيف قادة يديرون رؤوس أموال تعادل 50% من الناتج العالمي

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق الدورة الأكبر على الإطلاق من أسبوع أبوظبي المالي الذي يستضيفه «أبوظبي العالمي».

حيث سيجمع الحدث أبرز المؤسسات المالية العالمية وأكثرها تأثيراً، إضافة إلى صناع السياسات، والمستثمرين، وقادة الأسواق، والمبتكرين، خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2025.

وتتضمن أجندة أسبوع أبوظبي المالي هذا العام أكثر من 60 فعالية وما يزيد على 300 جلسة متخصصة، بمشاركة أكثر من 750 متحدثاً عالمياً. ومن المتوقع أن تجمع الدورة الحالية رؤساء تنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة ورؤساء ومؤسسي شركات يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها 62 تريليون دولار حول العالم، أي ما يعادل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وقال أحمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): «يشكل أسبوع أبوظبي المالي 2025 الفصل التالي في رحلة تطور أبوظبي وترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً، حيث سيجتمع صناع السياسات وكبار المستثمرين ورواد التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم في عاصمة رأس المال. وستتجاوز هذه الدورة الحدود الجغرافية.

حيث ستربط شبكة رؤوس الأموال العالمية من خلال الابتكار، والتعاون التنظيمي، والشراكات متعددة القطاعات. وفي حين يتطلع العالم إلى مستقبل القطاع المالي، فإن أبوظبي من خلال منصات مثل أسبوع أبوظبي المالي، لا تواكب توجهات المستقبل فحسب، بل تسهم في تشكيله».

وقال معالي محمد السويدي، وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة» (ADQ): «بوصفها شريكاً استراتيجياً لأسبوع أبوظبي المالي تسهم «القابضة» (ADQ) في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للاستثمار وتدفقات رأس المال». لافتاً إلى أن شعار هذا العام يشير إلى الدور الحيوي لرأس المال في تسريع تطوير البنية التحتية التي تحرك الاقتصادات، وتربط الأسواق، وتمكن النمو المستدام».