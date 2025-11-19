«الطاقة والبنية التحتية» و«موانئ دبي» تحتفيان بالبحّارة ضمن مبادرة «تواصل مع أهلك»

نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع سلطة موانئ دبي التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، فعالية مجتمعية للاحتفاء بالبحّارة ضمن مبادرة «تواصل مع أهلك»، في لفتة امتنان للبحّارة الذين يشكّلون العمود الفقري للتجارة البحرية العالمية، ويسهمون بتضحياتهم في ضمان استمرارية سلاسل الإمداد الدولية.

وتهدف «تواصل مع أهلك» إلى تمكين البحّارة من التواصل مع أسرهم وذويهم أثناء وجودهم بموانئ دبي، بما يخفف أعباء التواصل مع عائلاتهم في بلدانهم، ويعزز الترابط الأسري والاطمئنان على ذويهم خلال عملهم الطويل في عرض البحر.

وقالت حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية: حرصت الوزارة، من خلال هذه المبادرة، على إبراز القيمة الإنسانية والمهنية للبحّارة.

وتقديم مبادرات تُعزز جودة حياتهم وتُشعرهم بالتقدير لدورهم اليومي في ازدهار الاقتصادين الوطني والعالمي. وتعاوننا البنّاء مع مجموعة موانئ دبي العالمية وسلطة موانئ دبي في تنظيم هذه الفعالية يجسد توجهات الإمارات نحو تطوير قطاع بحري أكثر مرونة وابتكاراً.

وقال الكابتن إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي: «البحّارة هم الأبطال الحقيقيون لحركة التجارة العالمية. إن تفانيهم يستحق منا كل التقدير. وهذه المبادرة رسالة امتنان تذكّرهم بأنهم جزء أساسي من أسرة الموانئ في الإمارات».