غرفة تجارة دبي تمنح علامة الاستدامة البيئية والاجتماعية لـ56 شركة

منحت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال فعالية نظمتها مؤخراً، علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) لـ56 شركة، تقديراً لالتزامها بتبني ممارسات الأعمال المسؤولة ودعم مسيرة الاستدامة المؤسسية.

وتهدف العلامة إلى تحفيز مجتمع الأعمال على تبني وتطوير الممارسات ذات الأثر الإيجابي في المجتمع والبيئة وتعزيز الحوكمة الرشيدة. وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي:

«تعكس العلامة التزامنا الراسخ بدعم تبني المؤسسات لنماذج أعمال أكثر استدامة وشمولية وتنافسية، حيث تشكل إطاراً يسهم في تحفيز الشركات على تبنّي ممارسات مؤسسية مسؤولة تعزز الشفافية وترسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ضمن عملياتها».