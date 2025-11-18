"طيران الإمارات" توقع اتفاقية لتبادل الرموز مع "طيران جنوب أفريقيا"

تعمل طيران الإمارات وخطوط طيران جنوب أفريقيا على تعزيز علاقتهما الاستراتيجية من خلال اتفاقية تبادل للرموز، وذلك قبيل موسم السفر المزدحم. وبموجب الاتفاقية، سيتمكن عملاء طيران الإمارات، من خلال تذكرة واحدة وخدمة مناولة أمتعة سلسة، من الوصول بسهولة إلى ثلاث وجهات داخلية في جنوب أفريقيا هي كيب تاون وديربان وبورت إليزابيث، إضافة إلى ست وجهات إقليمية أخرى في أفريقيا تشمل كينشاسا ووندهوك ولوساكا وهراري وشلالات فيكتوريا وأحدث وجهات خطوط طيران جنوب أفريقيا، غابورون، وكل ذلك عبر جوهانسبيرغ.

كما ستتيح اتفاقية تبادل الرموز لطيران الإمارات الاستفادة من حركة الربط القادمة من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي، إلى جانب المسافرين القادمين من وجهات بعيدة مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ويأتي هذا التوسع استناداً إلى شراكة تبادل الرموز القائمة حالياً، والتي توفر لعملاء خطوط طيران جنوب أفريقيا إمكانية السفر إلى دبي على متن 56 رحلة أسبوعية ستشغلها طيران الإمارات قريباً من ثلاثة مطارات رئيسية، إضافة إلى 68 وجهة عالمية أخرى متاحة من خلال اتفاقية الإنترلاين بين الناقلتين. ومنذ يناير، استفاد أكثر من 45 ألف مسافر من هذه الشراكة.

وقع الاتفاقية عدنان كاظم نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، والبروفيسور م. جون لامولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة خطوط طيران جنوب أفريقيا وذلك خلال معرض دبي للطيران 2025. وإلى جانب اتفاقية تبادل الرموز، تتضمن مذكرة التفاهم مجالات تعاون إضافية عبر برامج الولاء وعمليات الشحن، إضافة إلى تعزيز أوجه التآزر بين الشبكتين وجدولي التشغيل.

وقال عدنان كاظم: "كانت الشراكة التي أبرمتها طيران الإمارات مع خطوط طيران جنوب أفريقيا من أوائل الشراكات في محفظتنا. ومنذ توقيعها في عام 1997، ساهمت هذه العلاقة في توفير اتصال موثوق للمسافرين لاستكشاف مزيد من الوجهات حول العالم بكل سهولة وسلاسة. وتظل جنوب أفريقيا محوراً أساسياً في شبكتنا الأفريقية وإحدى أكثر الأسواق التي نشهد فيها طلباً مرتفعاً ومستقراً. تعد مثل هذه الشراكات ضرورية لتمكيننا من خدمة عملائنا داخل السوق وخارجه. وسنواصل العمل مع خطوط طيران جنوب أفريقيا لتعظيم الفوائد المقدمة لعملاء كلا الناقلتين".

بناءً على عام شهد مستويات طلب مرتفعة للغاية، أعلنت طيران الإمارات عن إطلاق رحلة يومية ثالثة بين دبي وكيب تاون اعتباراً من 1 يوليو 2026. وستُشغَّل الرحلة الجديدة عبر طائرة بوينج 777، مضيفةً أكثر من 600 مقعد يومياً من وإلى أكثر مدن جنوب أفريقيا زيارة.

ويصادف عام 2025 الذكرى الـ30 لبدء عمليات طيران الإمارات في جنوب أفريقيا، منذ أولى رحلاتها إلى جوهانسبيرغ في عام 1995.