10 مليارات درهم صفقات وزارة الدفاع خلال أول يومين من معرض دبي للطيران 2025

البيان

أعلن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي – الجهة الوطنية التي تركز على ترجمة أولويات منظومة الدفاع والأمن في دولة الإمارات إلى نتائج مؤسسية وصناعية واقتصادية مستهدفة – عن توقيع أربع صفقات محلية ودولية لصالح وزارة الدفاع خلال اليوم الثاني من فعاليات معرض دبي للطيران 2025 بقيمة 6.268 مليارات درهم، ليرتفع بذلك عدد الصفقات الموقعة خلال اليومين الأول والثاني إلى 12 صفقة بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات و44 مليون درهم.

جاء الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور عبدالله أحمد السعيدي، ومانع عبد الكريم المنصوري، المتحدثين الرسميين باسم مجلس التوازن للتمكين الدفاعي.

وأوضح عبدالله السعيدي أن الصفقات المحلية لليوم الثاني شملت ثلاثة عقود مع شركات وطنية في مجالات الطيران والفضاء والدفاع، بما يعكس الدور الحيوي للقطاع الخاص في دعم وتطوير الصناعات الدفاعية الإماراتية، وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتقنية لتواكب المتطلبات المستقبلية للدولة.

وشملت الصفقات الموقعة خلال اليوم الثاني التعاقد مع شركة جلوبال إيروسبيس لوجيستيكس (جال) لتوفير خدمات صيانة الطائرات بقيمة 5.921 مليارات درهم، إلى جانب التعاقد مع شركة أفيتال تكنكال سيرفيسيس لتقديم خدمات الإسناد الفني والدعم اللوجيستي للطائرات بقيمة 38 مليون درهم. كما تم إبرام عقد مع شركة كالدس لتطوير طائرات بلاك هوك بقيمة 279.186 مليون درهم.

من جانبه، أشار مانع المنصوري إلى أن الصفقة الدولية الموقعة خلال اليوم الثاني جاءت امتداداً للشراكات الاستراتيجية التي يحرص المجلس على بنائها مع الشركات العالمية، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات تسهم في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا، وتوسيع فرص التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار الصناعي.

وتمثلت الصفقة الدولية في التعاقد مع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لتوفير خدمات المعاونة الفنية للطائرات وذلك بقيمة 29.106 مليون درهم.

وأكد ماجد الجابري أن المجلس، من خلال منظومته المتكاملة، يعمل على تمكين التكامل بين الشركات الوطنية والخاصة والدولية، وتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، بما يدعم مسيرة الدولة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية متقدمة ومستدامة.

وأكد المتحدثون الرسميون أن هذه الصفقات تأتي في إطار رؤية المجلس الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تطوير المشاريع الدفاعية والأمنية المستقبلية، ودفع عجلة الابتكار والنمو المستدام في مجالات الطيران والفضاء والدفاع.