«كيه - إكسبو» يرسخ جسور التبادل التجاري والثقافي بين الإمارات وكوريا

اكتست القرية العالمية في دبي بألوان الثقافة الكورية وحيويتها، مع انطلاق معرض «كيه - إكسبو الإمارات»؛ المنصة الشاملة التي تجمع المحتوى الكوري ذائع الصيت عالمياً بتجارب الحياة اليومية ونمطها العصري. فمن البوب الكوري والويبتونز إلى عالم الجمال والمأكولات والمساحات التفاعلية للشخصيات، صمم الحدث ليكون مساحة للاكتشاف والمشاركة، على مدار يومي 15 و16 نوفمبر الماضيين.

وبفضل سلسلة من التجارب المصممة بعناية، التي تمزج بين الترفيه والتكنولوجيا والتبادل الثقافي، سلط معرض «كيه - إكسبو» الضوء على مختلف جوانب الثقافة الكورية من خلال موضوعات وبرامج موجهة للعائلات.

وقد زار المعرض عدد من القناصل والدبلوماسيين من الفلبين وإندونيسيا وهولندا وتايلاند واستراليا والكويت وجنوب أفريقيا.

وتمكن الزوار من التجول في مناطق مختارة بعناية، والاستمتاع بالعروض التفاعلية الحية، واختتام تجربتهم بحفل البوب الكوري على المسرح الرئيسي، بمشاركة تشين (CHEN)، وبيلي (Billlie)، وبنش (Punch)، وكيم جو وانغ، وفرقة البيكسز (PIXIES) المقيمة في الإمارات، وكل ذلك ضمن محتوى يحترم القيم المحلية ويتماشى مع الذائقة العالمية المتنوعة.

وتعليقاً على الحدث، قال راك - كيون كيم، رئيس قسم الابتكار العالمي في الهيئة الكورية للمحتوى الإبداعي: «يعد معرض كيه - إكسبو منصة مهمة لكونها تتيح لعشاق الثقافة الكورية في المنطقة التعرف على مختلف جوانب كوريا بشكل مباشر، بما في ذلك المحتوى الرقمي والمطبخ الكوري ومنتجات العناية بالجمال وأسلوب الحياة، إلى جانب التفاعل الثقافي مع الشرق الأوسط. ويشارك في هذا الحدث 12 وزارة ومؤسسة حكومية كورية، إضافة إلى 217 شركة كورية رائدة. وهو مهرجان شامل يضم معارض وأنشطة جماهيرية، وحفلات موسيقية مفتوحة للجمهور، إلى جانب جلسات استشارات تصديرية موجهة للشركات وقطاع الأعمال».

وخلال لقائه الإعلاميين ضمن برنامج الاجتماعات الثنائية من فعاليات «كيه - إكسبو» المقام في مركز دبي التجاري العالمي، أكد يونغل بارك، مدير مركز الهيئة الكورية للمحتوى الإبداعي (KOCCA) في دولة الإمارات، أن تنظيم «كيه - إكسبو» في دبي يحمل أهمية خاصة، كونه يشكل منصة شاملة للتبادل والتعاون الثقافي والصناعي بين كوريا ودبي.

وأوضح بارك أن مشاركة الشركات الكورية في الحدث تفتح آفاقاً واسعة أمام الجانبين لاستكشاف مسارات تعاون جديدة تغطي طيفاً واسعاً من الصناعات، تشمل مجالات المحتوى الكوري مثل الكي - بوب، الدراما، الويب تونز، والألعاب، إلى جانب قطاعات الجمال والعناية الشخصية، والمنتجات الغذائية والزراعية، والتصميم والأزياء، والمنتجات الاستهلاكية العصرية.

وأشار بارك إلى أن العديد من المستثمرين من مختلف دول الشرق الأوسط أعربوا عن اهتمام كبير بالتعاون مع الشركات الكورية في قطاعات المحتوى والصناعات المرتبطة به، مضيفاً: «نأمل أن تتطور هذه اللقاءات الأولى إلى شراكات عملية وفعالة وطويلة الأمد».

ولتحويل هذه اللقاءات إلى نتائج ملموسة، سلطت KOCCA الضوء على مركز الأعمال التابع لها في دبي باعتباره منصة متابعة مستدامة، حيث قال بارك: «يلعب هذا المركز دوراً محورياً من خلال إدارة مخرجات الاستشارات، وتنظيم اجتماعات المتابعة اللازمة، وربط الشركات الكورية مباشرة بشركاء محتملين في المنطقة. إنه يعمل كمركز تعاون مستمر للشركات الكورية في الشرق الأوسط».

وأضاف بارك أن «كيه - إكسبو الإمارات» يمثل نقطة انطلاق نحو بناء صلة مستدامة بين المنظومتين الصناعيتين في كوريا والإمارات، كما يشكل مرحلة جديدة من التعاون بين كوريا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن العلاقات ستشهد توسعاً في محاور عدة، منها زيادة الإنتاج المشترك، وتعاون تجاري أوسع، وشراكات تقنية أعمق، وتعزيز التبادل المستمر بين الشركات، إلى جانب توسيع برامج تبادل الشباب المبدعين والشركات الناشئة.

وفيما يتعلق بالخطوات المستقبلية، كشف بارك أن الهيئة الكورية للمحتوى الإبداعي تواصل مناقشاتها مع مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار بهدف تعزيز قنوات الاستثمار وتسهيل الدعم المؤسسي للشركات الكورية الراغبة في التوسع والنمو في المنطقة.